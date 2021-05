Perdere peso e restare in forma è sicuramente un’impresa che richiede tempo, perseveranza ma soprattutto una giusta alimentazione oltre che un corretto esercizio fisico. Spesso si cercano rimedi che possano aiutare in questo percorso.

Ad esempio, si cerca di individuare i migliori esercizi o i migliori cibi, navigando su internet. Si consultano personal trainer, palestre e si esplora piano piano il mondo della dietologia.

In realtà, però, pochissimi sanno che questo gustoso condimento può fare perdere peso in un lampo grazie alle sue incredibili e stupefacenti proprietà.

È un condimento che solitamente usiamo nei nostri piatti a base di verdure, cioè l’aceto di mele. Le sue proprietà, però, lo rendono un alimento ricco di benefici, in particolare per la dieta.

Non sono nuove le sue proprietà benefiche infatti, già nell’antica Grecia, Ippocrate lo aveva eletto come bevanda curativa. In particolare, contro le piaghe, le complicazioni alle vie respiratorie e le ferite.

È un alimento che presenta pochissime calorie (in 110 grammi vi sono appena 20 Kcal) e possiede tantissimi minerali come il potassio, il fosforo, il ferro, il rame ed il calcio. Poi ha anche tante vitamine quali la A, la B1, la B2, la B6, la C e la E.

Inoltre, rafforza il sistema immunitario, stimolando la digestione e favorendo l’equilibrio del pH intestinale. Ciò che però più interessa è il suo essere un grande depurativo e digestivo che aiuta a dimagrire, agendo sul metabolismo dei grassi.

Ma in che modo e perché l’aceto di mele fa dimagrire? I motivi sono diversi e fra questi il primo è la presenza della pectina cioè una fibra solubile tipica di molta frutta e verdura.

La pectina e le proprietà depurative

Questa fibra è in grado di catturare gli zuccheri che sono presenti nell’intestino e provoca un rallentamento del loro assorbimento. In questo modo l’insulina viene rilasciata in quantità minori ed è un aspetto importantissimo. Infatti, per combattere l’accumulo di grasso, il livello di insulina non deve essere eccessivo.

Inoltre, tale fibra stimola la peristalsi intestinale favorendo una corretta evacuazione, riducendo stitichezza e pancia gonfia donando anche una sazietà precoce.

Passando al suo aspetto depurativo, invece, l’aceto di mele è un ottimo drenante e aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso che possono limitare il processo di dimagrimento.

È ovvio che non sarà sufficiente bere litri di aceto di mele per ottenere il risultato sperato. Insieme all’aceto di mele, infatti, ci deve essere contemporaneamente un’alimentazione bilanciata ed uno stile di vita sano.

Non bisogna, inoltre, dimenticare un esercizio costante. Nonostante ciò, è sicuramente un alimento le cui proprietà possono tornare utili se si vuole dimagrire.