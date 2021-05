In queste ultime settimane moltissime persone si sono dedicate alla pulizia di casa, nonché ovviamente al tanto famoso cambio d’armadio. Del resto, ci troviamo in piena primavera, e come tanti fanno ogni anno è giusto e consigliato approfittare del cambio di stagione per fare delle pulizie più approfondite del solito. Dunque, oltre ad eliminare polvere e vari altri residui, questo è per tanti il momento per rimuovere la sporcizia anche dai luoghi solitamente trascurati.

Una nuova vita

Le pulizie di primavera inoltre sono un’occasione per provare a ridonare colore e lucentezza a tutti quegli oggetti e strumenti che, nelle pulizie quotidiane, non ricevono sempre attenzione. Oggi in particolare ci si concentrerà sui materassi, e su come fargli ritrovare una brillantezza e un colore acceso utilizzando uno strumento sorprendente. Che in pochissimi conoscono per questa sua incredibile capacità. Infatti, ecco l’infallibile talento di questa famosissima bevanda per pulire e sbiancare i materassi vecchi e scoloriti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

La vodka

Che la vodka possegga delle capacità nella disinfezione e nella pulizia di alcuni strumenti e ambienti domestici non è certo una novità. Non a caso in questo articolo si era presentata la possibilità di usare questo superalcolico per pulire a fondo il forno. Oggi quindi continuiamo a parlare della vodka, ma rivelandone un’altra sorprendente funzione, di cui molti non sono a conoscenza. Ecco, dunque, l’infallibile talento di questa famosissima bevanda per pulire e sbiancare i materassi vecchi e scoloriti. È infatti possibile sfruttare questo superalcolico per i materassi, proprio per le note proprietà disinfettanti che possiede.

Basterà semplicemente creare un composto fatto da un bicchiere d’acqua e mezzo bicchiere di vodka. Inserirlo in uno spray e andare quindi ad applicare quest’ultimo su tutta la superficie del materasso vecchio. Aspettando pochi minuti che il tutto si asciughi per bene, già dopo poco tempo si potranno notare le prime differenze. La vodka infatti è in grado di sconfiggere i batteri responsabili non solo della sporcizia, ma anche dell’opacità che il colore ha assunto nel tempo. Di conseguenza dunque non solo tornerà pulito, ma anche molto più bianco e lucente.