La primavera chiama l’estate ed è subito il momento di mettersi in forma per mostrarsi ben messi quando ci si metterà in costume.

Ecco quali sono i consigli su come ottenere un fisico perfetto e scolpito per l’estate in pochissimo tempo. Ovviamente bisogna sempre bilanciare l’esercizio fisico e l’alimentazione il cui equilibrio è fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo.

Non bisogna, inoltre, dimenticare che ci vuole impegno e pazienza per conseguire i risultati oltre ad un certo ritmo. Specialmente perché ognuno di noi ha un fisico con le proprie caratteristiche e della sua composizione.

Le aspettative non devono essere mai esagerate

Per questo motivo il primo consiglio quando si decide di rimettersi in forma, è quello di mantenere aspettative realistiche. Infatti, avere un fisico scolpito è più facile per alcune persone piuttosto che per altre.

Questo perché ci sono persone che hanno la tendenza ad ingrassare o ad avere una costituzione robusta che portano a sfide più dure. Bisogna però tenere a mente che anche perdere un chilo a settimana è un progresso eccellente, perciò, non ci si deve perdere d’animo.

La dieta e l’esercizio devono essere ben equilibrati

Detto questo ecco quali sono i consigli su come ottenere un fisico perfetto e scolpito per l’estate in pochissimo tempo. Come detto la dieta è importante ma bisogna regolare l’apporto calorico in modo graduale.

Per questo non bisogna ridurlo o aumentarlo in modo esagerato ma con moderazione per evitare di sottoporre il proprio organismo a degli shock troppo forti. Per questo è un bene farsi sempre seguire da un dietologo in queste circostanze.

Passando all’allenamento, invece, è importante dedicare i giorni della settimana a gruppi muscolari specifici. Un banale esempio può essere lo squat il lunedì, il mercoledì i sollevamenti alla panca e il venerdì gli stacchi da terra.

È fondamentale una distribuzione per giorni poiché il corpo, in questo modo, ha il tempo di recuperare e i muscoli guariscono prima di essere riutilizzati.

Le superserie e le proteine prima o dopo l’allenamento

Altro suggerimento è quello di organizzare gli allenamenti in superserie cioè fare un esercizio che possa mettere sotto sforzo un gruppo muscolare mentre al contempo ne si fa lavorare altri.

In questo modo si accelera moltissimo il metabolismo senza allungare eccessivamente la sessione di allenamento. Inoltre, è molto importante mangiare proteine subito dopo gli esercizi oppure appena prima di cominciare l’allenamento.

In questo modo si dà la possibilità ed il tempo ai muscoli di svilupparsi. Ecco quali sono i consigli su come ottenere un fisico perfetto e scolpito per l’estate in pochissimo tempo, dando importanza al ritmo e del riposo.