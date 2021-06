Abbandonare le sostanze chimiche oggi è un sogno di molte donne. Questo piccolo trucco le aiuterà perché pochissimi sanno che questo elemento naturale nutre i capelli e li idrata senza spendere soldi dal parrucchiere.

Si tratta di un elemento naturale perché è presente nella pelle dell’uomo sin dalla nascita. È quell’elemento che rende la pelle soda e colorita, in una parola naturale e nutrita. Poi con l’età la pelle tende a diventare meno tonica e più rugosa. Bisogna intervenire restituendo alla pelle quegli elementi naturali che con il tempo di perdono o diminuiscono in quantità.

Il trucco vale anche per i capelli

La pelle ed i capelli hanno un qualche elemento in comune. O almeno c’è un ingrediente che fa molto bene ad entrambi. Si tratta dell’acido ialuronico oggi citato sulle etichette di molte creme e sieri.

Ma non fa bene solo alla pelle. Può idratare anche i capelli per renderli di nuovo vitali e rimpolpati come anni fa.

Adatto anche agli appassionati di bio

Molte linee cosmetiche oggi propongono un acido ialuronico di origine vegetale. Si tratta di una proteina estratta dal grano mediante fermentazione. L’acido ialuronico incide sui capelli rendendoli pieni, corposi e lucenti. Infatti forma un film protettivo sulla superficie del capello che impedisce l’eccessiva evaporazione e previene la secchezza. Il capello sembrerà più pieno perché non avrà perso sostanze nutritive.

Cos’è il basso peso molecolare

L’acido ialuronico può avere consistenze e concentrazioni differenti. Se l’etichetta indica che in quel caso l’acido è a basso peso molecolare significa che quel prodotto verrà più facilmente assorbito dai capelli. Avrà praticamente l’effetto di un filler rendendo subito i capelli più pieni e nutriti. È quindi la tipologia più adatta ai capelli molto secchi o sfibrati.