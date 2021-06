Quante volte abbiamo desiderato vincere il Superenalotto e partire per mete lontane e fantastiche. Isole meravigliose con mare cristallino, spiagge dorate dalle palme frondose e noi sotto a gustarci un drink. Ma ci sono volte che i sogni si tramutano in realtà, basta solo volerlo caparbiamente e cercare quello che vogliamo. Il mare sembra quello di Tahiti le spiagge delle Hawaii invece è Italia la meta che consigliamo oggi ai nostri Lettori.

Siamo in Sardegna una delle isole più belle del mondo con una varietà di spiagge da far invidia alla terra intera. Eppure, ancora non la consideriamo come merita. Probabilmente se fossimo negli USA sarebbe sempre piena all’inverosimile in tutte le stagioni dell’anno. Questo mix tropicale si trova invece a Sinnai, provincia di Cagliari.

La spiaggia è invece quella di Solanas che ben conoscono gli amanti del surf e delle immersioni. Mare limpido e cristallino come pochi altri al mondo in questa località che non dista poi tanto da Cagliari stessa.

Sabbia dorata e lunghe passeggiate

Sembra davvero l’insieme di Tahiti e Hawaii questa meravigliosa località incastonata tra le verdi montagne sarde e un mare che sembra l’oceano. Le spiagge sono bianche e dorate e invogliano a fare lunghe e piacevoli passeggiate sull’arenile. Le spiagge sono attrezzate per il turista che vuole trovare relax ma anche comfort. Lo splendido borghetto turistico offre poi la possibilità di ristorarsi facendo delle sontuose abbuffate di pesce e assaggiando i piatti tipici locali.

Costa Rei e Villasimius

Il bello è che, come accade spesso in Sardegna le sorprese ci aspettano proprio dietro l’angolo. Oltre a Sinnai potremo infatti bearci delle meraviglie delle vicine Costa Rei e Villasimius. Anche qui un mare che cambia di tonalità dal verde all’azzurro e una spiaggia che sembra quella dei poster e delle locandine promozionali delle isole tropicali. Con l’unica differenza che siamo a un passo da tutte le principali città italiane e dai loro aeroporti.

