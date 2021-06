Anni fa l’olio solare era per definizione privo di protezione e si pensava che garantisse una abbronzatura migliore delle creme. Infatti la perfetta abbronzatura comporta anche un pensiero alla salute della pelle. Per questo adesso esistono anche oli solari con indice di protezione. Oggi infatti ci si chiede come scegliere tra olio e crema solare e quale protezione per avere un colore da fare invidia ai vicini di ombrellone

La scelta secondo la migliore protezione

Dal punto di vista della protezione olio e crema sono assolutamente equivalenti. Basta guardare il SPF che è il numero che indica l’indice di protezione. Più quel numero è alto e più il prodotto protegge dai raggi nocivi. I raggi nocivi possono provocare non solo scottature, ma anche gravi forme di tumore della pelle.

Prodotti solari per chi fa sport

Gli amanti degli sport acquatici troveranno solari resistenti all’acqua. Si tratta più spesso di creme o di prodotti semi solidi. Poco indicato l’olio che potrebbe addirittura far scivolare dalla tavola da surf o sulla coperta di una barca a vela.

Il vantaggio dell’olio solare

L’olio viene di solito preferito da chi ama vedere la propria pelle morbida e lucida. Ricordiamo però che il bellissimo effetto di luminosità svanisce dopo la doccia. Ci sono però in vendita olii secchi che regalano un bell’effetto lucido soprattutto alle gambe anche per la sera e non solo sotto il sole. Bisogna cercare prodotti specifici che non ungano i vestiti.

Il latte solare

Viene chiamato latte solare un prodotto più simile alla crema che non all’olio. Però rispetto alla crema ha il vantaggio di essere più fluido e più facilmente spalmabile. Per questo motivo viene assorbito più velocemente dalla pelle. Sono consigliabili più applicazioni per conservare l’effetto protezione.

Quale protezione

Ormai tutti i prodotti sono presenti in ampia gamma. Ci sono solari per pelli già abbronzate, naturalmente scure o molto chiare. Tutti hanno bisogno di un prodotto con protezione, anche le persone di carnagione olivastra. Per un consiglio più preciso in base al fototipo è bene sentire il farmacista o anche il dermatologo.