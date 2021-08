Adottare un regime alimentare sano e corretto, è importante per il nostro benessere psicofisico. Mangiare frutta e verdura di stagione e una regolare attività fisica, ci permette di perdere i chili in eccesso e vivere meglio. Non bisogna mai ricorrere alle diete fai da te, che potrebbero compromettere la salute. Ma affidiamoci sempre a degli esperti che sapranno consigliare il percorso giusto da intraprendere.

Una bevanda e una spezia

Spesso però capita di aver seguito tutte le indicazioni della dieta ma di non riuscire a perdere peso. Ecco che utilizzare i cari rimedi naturali può essere d’aiuto.

In particolare una spezia e una bevanda potrebbero essere molto utili per perdere peso.

Parliamo della cannella e del caffè.

Il caffè è la bevanda italiana per eccellenza. Aiuta a svegliarci al mattino e a fornire l’energia necessaria per affrontare la giornata con più forza. Molte sono le sue proprietà, infatti pochi sanno che bere questa bevanda ogni giorno aiuta a sopportare meglio il dolore.

La cannella è una spezia dal sapore inconfondibile che in commercio si trova in polvere o sotto forma di bastoncino. Utilizzata per la preparazione di piatti dolci e salati ma anche molto apprezzata per le sue proprietà medicamentose.

Sia la cannella che il caffè hanno delle proprietà che agiscono sul metabolismo.

Secondo questo studio, la aldeide cinnamica, una sostanza organica presente nell’olio di cannella, agirebbe direttamente sulle cellule del grasso, aiutando il nostro corpo a bruciarle più velocemente.

Anche il consumo di caffeina favorirebbe la riduzione della massa grassa e la perdita di peso, come indicato in questo studio.

Infatti pochissimi sanno che questi due alimenti abbinati insieme sono una bomba contro il metabolismo lento. Perciò aggiungere un cucchiaino di cannella nel caffè, potrebbe aiutarci a perdere peso più velocemente.