In Italia siamo dei grandissimi compratori e consumatori di acqua minerale. Non è una novità: l’acqua serve per sopravvivere. Ma noi italiani siamo i più grandi consumatori di acqua in bottiglia di tutta Europa. L’Italia, infatti, è al primo posto per quanto riguarda i prelievi d’acqua ad uso potabile. Ogni italiano, in media, ne beve circa 220 litri all’anno.

In commercio esistono tantissime marche di acqua in bottiglia, la scelta può dunque risultare difficile. Altroconsumo ha condotto un test per capire quali sono le marche migliori e quelle peggiori di acqua minerale. Pochissimi sanno che queste marche di acqua minerale sono le migliori secondo alcuni aspetti. Nell’analisi sono state messe a confronto 79 tipi diversi di acque minerali imbottigliate.

La valutazione è avvenuta seguendo i seguenti criteri:

etichetta: si è cercato di capire come fossero strutturate le etichette e se fossero leggibili e con tutte le informazioni riportate correttamente;

presenza di metalli: manganese, alluminio, arsenico, nichel. Sono tutti metalli che potrebbero essere presenti nell’acqua e che sono stati presi in considerazione per la valutazione;

sali minerali: la presenza di sali minerali determina il grado di mineralizzazione dell’acqua;

disinfettanti: l’acqua è stata analizzata per verificare se ci fossero stati processi di disinfezione che sono vietati per legge;

bottiglia: peso, maneggevolezza, materiali. Si è considerato ogni elemento della bottiglia per la valutazione finale.

Pochissimi sanno che queste marche di acqua minerale sono le migliori secondo alcuni aspetti, ecco i risultati

La migliore acqua naturale presente in commercio è risultata essere la Smeraldina, acqua di Sardegna che ha ottenuto il punteggio più alto nei test. Il migliore acquisto di acqua naturale (miglior rapporto qualità prezzo) è l’acqua Blues (Eurospin). L’acqua naturale che ha ottenuto il punteggio peggiore, invece, è risultata essere la Fiuggi.

La migliore acqua frizzante per qualità è risultata essere l’acqua Boario, che ha ottenuto il punteggio più alto di tutto il test. Il migliore rapporto qualità prezzo tra le acque frizzanti analizzate è sempre l’acqua Blues (la versione frizzante) di Eurospin. L’acqua frizzante di qualità media è l’acqua Levissima.

Indicazioni da seguire utili all’acquisto

È importantissimo leggere l’etichetta delle acque che andiamo a comprare. Ogni acqua, infatti, ha dei livelli diversi di sali minerali e altri componenti che possono aiutare tantissimo il nostro organismo. Se, per esempio, nell’etichetta c’è scritto che la sorgente si trova in montagna generalmente è indice di un’acqua povera di sali minerali e dunque più leggera. Inoltre, pochi sanno che la bottiglia d’acqua ha una data di scadenza entro la quale sarebbe meglio non consumare l’acqua contenuta al suo interno.

