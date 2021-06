L’acqua è uno di quegli elementi senza il quale la vita sulla terra non esisterebbe. Ne deriva che è un elemento importantissimo per il nostro organismo. Tra l’altro, lo stesso corpo umano è formato principalmente da acqua. Quindi, è importante assumere un corretto apporto d’acqua ogni giorno per idratare il nostro corpo ed evitare disturbi anche gravi.

L’acqua non è disponibile solo al suo stato puro ma è presente anche all’interno di tantissimi alimenti come frutta e verdura. Ma perché è importante bere l’acqua di mattina appena svegli? Andiamo a scoprire quali sono le 3 ottime ragioni per cui bere un bicchiere d’acqua a stomaco vuoto ogni mattina.

3 ottime ragioni per cui bere un bicchiere d’acqua a stomaco vuoto ogni mattina

Dovremmo bere appena svegli un bicchiere d’acqua a stomaco vuoto perché:

a) riattiva il metabolismo: infatti bere subito dell’acqua interrompe il digiuno intrapreso durante la notte e dunque idrata il nostro organismo riattivando il metabolismo. Questo ci aiuta anche durante la giornata, l’acqua dona un certo senso di sazietà e questo è importante per avere un controllo sul cibo che andiamo ad assumere successivamente;

b) fornisce energia: idratando l’organismo, l’acqua a stomaco vuoto è in grado anche di fornire energie al nostro corpo. Appena ci svegliamo, infatti, il nostro corpo è disidratato, dunque debole. Bevendo acqua a stomaco vuoto reidrateremo immediatamente il nostro organismo che ne trarrà giovamento immediato;

c) disintossica il nostro organismo: ogni giorno il nostro corpo accumula una certa quantità di sostanze di cui non ha bisogno. Questo si traduce in pesantezza, chili di troppo e disturbi di vario tipo. L’acqua è in grado di aiutare il nostro corpo ad eliminare le sostanze in eccesso donando un benessere generale e depurando l’intero organismo.

Bere acqua a stomaco vuoto può risultare piuttosto sgradevole e difficile all’inizio. Per questo è meglio iniziare con un solo bicchiere d’acqua a digiuno per abituarci e poi aumentare gradualmente. È anche consigliabile, dopo aver bevuto l’acqua, non assumere altri alimenti per circa 30-40 minuti.