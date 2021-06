Se si vuole eliminare davvero la ritenzione idrica questa è l’azione che ripetuta nel tempo può davvero aiutare

La ritenzione idrica è un problema piuttosto diffuso. Si stima che riguardi circa il 30% di donne. Ma che cos’è la ritenzione idrica? Innanzitutto è bene precisare che non è da confondere con la cellulite. Quest’ultima è provocata da un accumulo eccessivo di tessuto adiposo nello strato sottocutaneo. La ritenzione idrica invece è la tendenza delle cellule a trattenere liquidi. Si verifica soprattutto nei mesi estivi. Questo causa un accumulo di liquidi nelle zone dove solitamente si accumulano grassi come pancia, cosce e glutei. Le cause della ritenzione idrica possono essere tante:

terapie farmacologiche;

sedentarietà;

cattive abitudini come fumo e alcol;

cattiva alimentazione;

postura;

predisposizione genetica.

La ritenzione idrica, oltre ad essere considerata come un inestetismo, è causa di malessere, gonfiori e pesantezza. Fortunatamente, se non è causata da altre patologie è un disturbo che può sparire nel tempo.

Quando si soffre di ritenzione idrica l’unica cosa da fare per eliminarla gradualmente è cambiare le nostre abitudini. Dobbiamo attuare un cambiamento drastico del nostro stile di vita se vogliamo che questo problema non si ripresenti più. È bene iniziare subito con la dieta, scegliendo una dieta ricca di proteine e povera di sale. Se si fuma o si bevono alcolici o caffè sarebbe meglio smettere. L’attività fisica è un’altra di quelle cose che dovremo abituarci a fare. Una passeggiata la sera o qualche esercizio la mattina aiutano a migliorare la circolazione sanguigna e a ridurre la ritenzione idrica.

Infatti niente di tutto questo sarà completamente efficace se non gli si aggiunge un elevato apporto di acqua che aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso e favorisce la diuresi. Sarebbe corretto bere almeno 1,5 lt d’acqua al giorno. Si può scegliere di berla al naturale o di aggiungere degli integratori naturali che hanno un effetto drenante e che possono risultare più gustosi. Se ci si abitua a bere molta acqua si vedranno subito i benefici: le gambe saranno più sgonfie. Inoltre non si sentirà più quel senso di affaticamento che solitamente si avverte quando si soffre di ritenzione idrica.