Arrivati ad un certo punto della nostra vita, iniziamo a sentire il bisogno di utilizzare delle creme antirughe. Sono delle creme specifiche che idratano a fondo e aiutano a contrastare i segni del tempo. Le creme antirughe si trovano più o meno ovunque in commercio: farmacie, erboristerie e anche supermercati. Molto spesso sono anche piuttosto costose e in questi casi la domanda sorge spontanea: varrà davvero la pena acquistarle?

Ecco quali sono le migliori e le peggiori creme antirughe in commercio secondo un’indagine.

Altroconsumo, infatti, ha condotto un’indagine volta ad analizzare 12 creme antirughe e a valutarne efficacia e rapporto qualità prezzo. Nello specifico i prodotti valutati sono stati considerati nella loro efficacia di idratazione e sono stati fatti utilizzare da un piccolo gruppo di consumatori. Andiamo a capire quali sono stati i risultati.

Ovviamente, ci teniamo a precisare che nessun prodotto fa sparire le rughe definitivamente. Ci sono alcuni prodotti, però, che possono ridurre drasticamente il processo di invecchiamento della pelle grazie all’idratazione prolungata. Le creme antirughe, solitamente, hanno al loro interno dei principi attivi (acido ialuronico, vitamina E, retinolo) che hanno un potere antiossidante. Questo fa si che, col passare del tempo, ci sia un processo di rallentamento dell’invecchiamento cutaneo.

Nell’indagine condotta, purtroppo, non è stato preso in considerazione l’INCI, la lista degli ingredienti di ogni singola crema. Perciò non è detto che le creme che andremo ad elencare siano valide in termini di qualità degli ingredienti e che non abbiano ingredienti potenzialmente nocivi.

Inoltre, è bene non guardare il prezzo. Questo, molto spesso, è influenzato da scelte di marketing che nulla hanno a che vedere con l’effettiva efficacia del prodotto. La crema risultata peggiore in quest’indagine, per esempio, è una crema il cui prezzo risulta essere in fascia medio-alta.

I risultati dell’indagine

La crema antirughe migliore secondo l’indagine in questione è la Clarins Multi-Active Jour, mentre quella peggiore è la Caudalie Cru La Creme. La crema risultata più conveniente all’acquisto è invece la crema Garnier Bio.

Altroconsumo specifica, inoltre, che la ricerca scientifica non mostra alcuna evidenza sull’effettiva azione antirughe di sostanze ad applicazione superficiale. Ma queste sostanze potrebbero effettivamente rallentarne la comparsa. È importantissimo, per avere anche dei minimi effetti benefici, essere costanti. Senza la costanza ogni trattamento che faremo risulterà vano.

