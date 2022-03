Basta affacciarsi alla finestra per capire che la primavera ormai è arrivata ed è anche arrivato il momento di uscire di casa.

Molti scelgono città d’arte o mete estere per vari interessi culturali diversi. Tuttavia, ci sono anche tante altre scelte che possono rivelarsi più economiche da prendere in considerazione. Spesso riguardano dei borghi o dei castelli che si trovano anche molto vicino alle principali città italiane.

Infatti, troveremo dell’acqua trasparente e cristallina come la Sardegna proprio se scegliamo di visitare questo borgo e il suo lago.

Petrella Salto

Il borgo in questione si chiama Petrella Salto ed è un comune della provincia di Rieti. I suoi abitanti superano di poco le mille unità e fino ad un recente passato si trovava in Abruzzo, in provincia dell’Aquila.

Il borgo era molto importante durante il regno di Napoli e poi quello delle due Sicilie, dato che era parte integrante del giustizierato d’Abruzzo.

Il suo nome è di chiara origine latina e descrive una terra ricca di pietre. D’altra parte, Petrella Salto si è resa famosa in tutta la regione per un omicidio che divenne celebre, l’assassinio del conte Francesco Cenci perpetuato dalla figlia Beatrice. Ciò, però, che interessa maggiormente della zona è il lago.

Si chiama “Lago del Salto” ed è il più grande lago artificiale che troviamo nel Lazio. Il lago è opera umana ed è stato creato nel 1940 grazie ad una diga, la diga del Salto. Naturalmente il Salto è il fiume che attraversa il borgo.

Acqua trasparente e cristallina come la Sardegna in questo borgo incantato a due passi da Roma

Ciò che stupisce tutti i visitatori è sia la forma sia il colore del lago. Per quanto riguarda la prima, la sua forma è estremamente allungata tanto da sembrare un fiume o fiordo. Il colore delle sue acque, invece, è di un azzurro tendente al verde che sembra una delle coste della Sardegna. Ciò pare che sia dovuto alla poca profondità delle sue acque e ad altri fattori biologici presenti nella zona.

Creare questo lago artificiale ha portato alla distruzione e poi alla ricostruzione di alcuni altri borghi come Borgo San Pietro, Fiumata e Teglieto. Sicuramente un lago diverso dal solito che merita assolutamente una visita.

