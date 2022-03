Le tendenze dei tagli capelli per la nuova stagione e per l’estate suggeriscono tanta voglia di naturalezza e libertà, mantenendo un certo stile. La moda del momento si allontanerebbe sempre di più dalle etichette e dai cliché e stereotipi, puntando, invece, sulle forme meno classiche e di grande impatto.

Con il caldo è praticamente impossibile stare per ore sotto l’aria calda del phon per poter ottenere una piega perfetta. Inoltre, umidità e sudore finirebbero irrimediabilmente per rovinare la nostra acconciatura. Quindi, sarebbe più semplice assecondare il proprio tipo di capello, per essere più semplici e naturali senza rinunciare a tagli corti, medi o lunghi.

Potremmo giocare con i vari colori e tonalità, invece, per dare maggiore carattere alla chioma e renderla personale più che mai.

Questi tagli di capelli non invecchiano ma ringiovaniscono il viso a 40 e 50 anni e non sono il bob o pixie

Se fino ad ora il bob e il pixie si sono imposti per tutto l’inverno, adesso è il momento di rimodernarci ulteriormente, per svecchiare il volto e sembrare decisamente più giovani.

Per dare tridimensionalità ai capelli, sarebbe meglio creare più sfumature e schiariture, così da dare volume.

Se vogliamo mantenerli lunghi, allora cerchiamo di scalarli attorno al viso, per incorniciarlo e non avere una piega naturale piatta.

Di grande successo saranno le frange, soprattutto quelle non regolari e asimmetriche, facili da gestire.

Anche la riga centrale ritornerà di moda, ma sempre abbinata a uno stile assolutamente naturale, senza variare la texture del capello.

Non trascuriamo, poi, l’effetto scombinato e rivoluzionario, che sta bene anche a chi ha superato gli “anta” e non vuole rinunciare alle mode del momento, ringiovanendo il viso.

Se vogliamo mantenere una chioma lunga, scordiamoci i tagli totalmente retti e, come le frange, abbracciamo lo stile asimmetrico, privo di regole apparenti.

Mettiamo via le piastre, perché i capelli mossi e ricci saranno perfetti, anche se un poco selvaggi, mentre chi li ha lisci dovrà scalare a più livelli per volumizzare.

Mixie cut e shob

I tagli corti saranno arricchiti da nuove tendenze, che mirano a mixare acconciature passate con dettagli più moderni.

Al posto del mullet o del pixie, arriva il mixie cut con l’aggiunta del ciuffo. Le linee sono più morbide e decisamente meno nette. Si alternano, infatti, ciocche più lunghe e più corte, che rendono il risultato finale ancora più femminile e originale.

Mentre lo shob è un punto d’incontro tra il bob e lo shag, un caschetto senza troppi contrasti più spettinato che valorizza i lineamenti del volto.

Questi tagli di capelli non invecchiano ma ringiovaniscono e non hanno un limite d’età. Scegliamo solo in base alla conformazione del nostro viso, aggiungendo una tinta che ci valorizzi.