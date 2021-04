Le orchidee sono sicuramente meravigliose. Questi fiori eleganti, raffinati e piacevolissimi alla vista, infatti, hanno un’aria davvero regale. E il loro compito è soprattutto quello di abbellire la nostra casa, rendendola sempre unica e perfetta. Ci mettiamo anni per disporre le stanze della nostra casa come vogliamo, e i fiori arrivano come ciliegina sulla torta. Soprattutto le orchidee. Ma occhio al tipo di orchidea che scegliamo. Non tutte infatti sono uguali e, a quanto pare, ce n’è una in particolare da cui sarebbe meglio stare alla larga. Infatti, facciamo attenzione, non dovremmo mai avere questo tipo di orchidea nella nostra casa ed ecco il motivo!

Gastrodia agnicellus, questa orchidea non fa davvero per noi

Sono i ricercatori della Royal Botanic Gardens a spiegarne le caratteristiche qui. Gli studiosi, infatti, hanno scoperto questo tipo di orchidea sconosciuta finora ai più. E, il punto, è che è davvero diversa dal fiore a cui siamo abituati. Il nome, infatti, significa lingua d’agnello. E questo è stato dato dai ricercatori proprio perché la Gastrodia agnicellus ha più o meno quella forma. Si tratta di un’orchidea senza foglie, che disperde i suoi semi. Il problema è che la sua estetica rovinerebbe completamente l’arredamento della nostra casa. Perciò, facciamo attenzione, non dovremmo mai avere questo tipo di orchidea nella nostra casa ed ecco il motivo.

Le caratteristiche di questa specifica pianta

Questo genere di orchidea è davvero particolare. Anche solo pensare che assomiglia a una lingua d’agnello la rende davvero unica nel suo genere. Ma, purtroppo, non è davvero bella e piacevole da vedere. Ha però dei lati positivi, che non sarebbero sufficienti per salvare il nostro arredamento. Per esempio, ha un profumo ottimo e il suo ciclo di vita è straordinario. Ma addirittura gli scienziati l’hanno eletta come orchidea più brutta del mondo. Dunque pensiamoci due volte prima di acquistarla!

