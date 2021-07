Saper abbinare i colori è fondamentale per cambiare la propria immagine. Infatti, non tutti sanno quanto una giusta tonalità abbinata possa fare la differenza. Per esempio, oggi, vogliamo dare un paio di consigli sul modo migliore in cui indossare il rosso. Questo colore acceso e pieno di passione, accostato a quelli che stiamo per consigliare, ci farà apparire più stilose, giovani e sicure!

Pochissimi lo sanno ma abbinare il rosso in questo modo ringiovanisce e rende di tendenza

Il rosso, si sa, si sposa perfettamente con il viola. Questo tipo di abbinamento, infatti, da sempre viene seguito dalle più grandi star e non passa mai di tendenza. Infatti, pochissimi lo sanno ma abbinare il rosso in questo modo ringiovanisce e rende di tendenza! Ma non è finita qui. C’è un altro colore con cui possiamo accostarlo che ci renderà davvero all’ultimo moda. Vediamo insieme di quale tonalità si tratta e cerchiamo di capire se abbiamo dei capi nell’armadio che possano seguire questo stile.

L’altro colore con cui il rosso si sposa alla perfezione ci lascerà davvero a bocca aperta e ci donerà una luce del tutto nuova

Il secondo colore che vogliamo presentare oggi come perfetto amico del rosso è l’arancione. Non tutti lo sanno, infatti, ma questi colori si sposano alla perfezione. Inoltre, essendo entrambi colori caldi e accesi, doneranno una luce del tutto nuova al nostro outfit e al nostro viso. In questo modo, sbarazzine e giovani, ci faremo sicuramente notare. Potremo indossare, per esempio, una camicia rosso scuro con un pantalone arancione, finendo con una cintura che possa spezzare i colori e risaltarne le tonalità. Insomma, le idee possono essere tantissime. Basterà fare qualche prova e poi metterle in pratica per avere un risultato coi fiocchi!

Approfondimento

Ecco quali sono le scarpe da scegliere per far sembrare le gambe più magre, senza dover indossare i tacchi