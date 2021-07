Leggere è una porta sul mondo. Ma anche scrivere al giorno d’oggi è fondamentale. Esistono diversi giornali online che pubblicano materiale ogni giorno. Romanzi di avventura, gialli, noir spopolano tra giovani e meno giovani.

Essere dei bravi scrittori, inoltre, può facilitare la vita di chiunque. Il primo passo, tuttavia, è condurre il lettore dove vogliamo.

Ecco come catturare l’attenzione del lettore in poche semplici mosse.

Vari contesti di scrittura

I contesti di scrittura sono vari. A partire dalla relazione di lavoro, fino all’aggiornamento dello stato su Facebook. Anche il marketing si serve di scrittori professionisti per veicolare un messaggio. Se il nostro scopo è avere successo e popolarità, non si può prescindere da un’ottima capacità espressiva e di scrittura.

Il lettore è distratto

Il lettore medio, però, è distratto. Non presta attenzione a tutto quello che gli si propina. È lo scrittore che deve saper usare gli espedienti giusti.

Come catturare l’attenzione del lettore in poche semplici mosse

Una volta che il lettore sarà pienamente coinvolto in quello che abbiamo da dire, più di metà del lavoro è fatto.

Nelle prossime righe si parlerà di alcune strategie abbastanza facili che ci aiuteranno a raggiungere tale obiettivo.

Attenzione al primo rigo

Il primo rigo è fondamentale. È una sorta di sottotitolo che può convogliare l’attenzione di chi legge. Una frase a effetto o un aspetto specifico del testo ben congegnato può fare al caso nostro.

Aiutare il lettore a entrare nei nostri panni

Il lettore deve entrare completamente in ciò di cui parliamo. Il nostro mondo deve essere anche il suo mondo. Deve vedere le cose con i nostri occhi ed entrare nei nostri panni. Ciò è possibile tramite delle descrizioni approfondite, snelle e agili. Tramite la creazione di immagini e la narrazione di esperienze personali.

Usare le emozioni

Il tutto sarebbe impossibile senza parlare di emozioni. Riconoscerle e descriverle all’interno di un testo è essenziale per catturare l’attenzione del lettore. I vissuti più profondi, gli umori, i sentimenti ben veicolati attraverso le parole sono la via regia per arrivare dove vogliamo.