Questa vecchia ricetta delle nostre nonne ogni tanto riemerge in qualche famiglia legata alle migliori tradizioni. In effetti, è un piatto che è difficile vedere in tavola o nelle vetrine delle pasticcerie, sostituito dai più sofisticati marron glacés. Proprio per questo, pochissimi conoscono l’incredibile trucco della nonna per creare golose castagne caramellate al punto giusto.

Un frutto molto amato

Le castagne cominciano a invadere gli scaffali dei supermercati e l’autunno che avanza ci porta al mese di novembre. Proprio in questo periodo ci saranno tante occasioni di consumarle, anche come caldarroste insieme al vino nuovo.

Le castagne, d’altra parte, sono molto amate dai bambini che le mangiano volentieri. Questo delizioso frutto a guscio è molto indicato per loro secondo gli esperti. Rispetto ad altra frutta a guscio contiene una quantità minore di ossalati, sostanze che potrebbero far insorgere calcoli ai reni. Soprattutto, è una fonte di acidi grassi buoni per l’organismo, come l’acido linoleico. Questi permettono un corretto sviluppo durante l’infanzia e inoltre sono molto utili alla salute degli adulti.

Pochissimi conoscono l’incredibile trucco della nonna per creare golose castagne caramellate al punto giusto

Per delle ottime castagne caramellate prima di tutto tagliamo le castagne con la punta di un coltello. La stessa tecnica che si usa per preparare questi frutti autunnali al forno morbidi e dorati, con i giusti consigli.

Facciamo un taglio largo sulla pancia possibilmente senza toccare la polpa bianca. Mettiamole sul fuoco con la padella bucherellata per fare le caldarroste. Cerchiamo di non farle prendere troppo colore e tiriamole fuori dal fuoco, per sbucciarle e lasciarle raffreddare. In questo modo saranno già pronte per essere caramellate. Iniziamo questa dolce operazione infilandole su uno spiedino a gruppi di 3 o 4.

Prima, però, dobbiamo aver preparato lo zucchero caramellato. Bisogna a questo scopo fare attenzione perché non è facile caramellare lo zucchero. Mettiamo in una padella mezzo chilo di zucchero bianco e aggiungiamo 250 grammi di acqua. Mettiamo sul fuoco e nel momento in cui lo zucchero comincia a fondere, allora subito aumentiamo la fiamma. Da questo momento lavoriamo a fiamma viva.

Come accorgersi che lo zucchero è ben caramellato

Appena accenna a bollire cominciamo a mescere lo zucchero e così per 10 minuti. Quando lo zucchero si rapprende allora si fa la prova per capire se abbia o meno raggiunto la consistenza giusta. Mettiamo dell’acqua fredda in una ciotola e preleviamo con un bastoncino una piccola parte di zucchero. Lo immergiamo rapidamente nell’acqua. Vediamo che se portato fra i denti lo zucchero si rompe facilmente allora la cottura è completa.

Lasciamo riposare lo zucchero per 2 o 3 minuti e poi immergiamo le castagne sullo spiedino nello zucchero. A mano a mano che gli spiedini si caramellano li mettiamo su dei porta-spiedini diritti oppure li infiliamo in una grossa patata. Una volta raffreddate, sfiliamo le castagne e le deponiamo nel piatto di presentazione con accanto della panna montata. Una ricetta molto gradita ai bimbi che dona un piccolo antico delle feste natalizie.

