È difficile trovare un bar, un ristorante o un hotel in tutta Spagna in cui non sia proposta questa delizia. È la colazione più diffusa, un mix di sapori mediterranei molto rapidi da assemblare. L’ideale per chi di mattina non ha molto tempo a disposizione, ma non vuole nemmeno rinunciare a pochi sapori concreti, decisi e salutari. Potremmo dargli una opportunità anche noi. D’altronde nessuno è obbligato a rimanere ancorato alle proprie abitudini di prima mattina per sempre. La colazione più diffusa in Spagna è un pieno di sapori e delizie e non ce la dovremmo perdere.

Pochi ingredienti e che vanno dritti al punto

Il nome con cui si è diffuso questo piatto è Pa amb tomàquet, una formula catalana che sta per “pane con pomodoro”. Spesso si può trovare con il nome di “pan tumaca”. Sembrerà una ricetta quasi banale per noi italiani, ma questa colazione che viene dalle zone aragonesi e catalane è onnipresente ed ha vari benefici. Si prepara strofinando il pomodoro (meglio se maturo e saporito) su una fetta di pane (a scelta può essere integrale e bianco, tostato o semplice). Poi si bagna con un cucchiaino di olio d’oliva e per chi volesse un pizzico di sale. Il pan tumaca è già pronto.

Passando all’aspetto nutrizionale, il pomodoro (che in alcune zone viene utilizzato a pezzettoni) per il suo apporto di Vitamina A e di Vitamina C, così come l’olio con i grassi cardio-salutari sono sicuramente ingredienti dotati di ottimi benefici. Sul pane la scelta integrale potrebbe peraltro favorire ulteriormente il transito intestinale perché deriva dal grano intero. Occhio invece al sale, per non superare i limiti giornalieri consigliati dall’Organizzazione Mondiale della Salute.

Potremo dire che tutti questi vantaggi sono cumulabili in un tempo molto rapido. È ideale dunque per la mattina, quando siamo di fretta. Indubbiamente potrebbe mancare qualche proteina ad una colazione che si limiti a questo. Meglio allora accompagnarlo magari ad un uovo, oppure aggiungere una fettina di tacchino al pane. Per quanto riguarda la frutta, inoltre, il solo apporto del pomodoro potrebbe essere un po’ poco. Meglio comunque rivolgersi ad un nutrizionista per trovare un ottimo compromesso. Resta il grande beneficio di un alimento salutare, rapido e dai sapori mediterranei. E a cui dovremmo dare perlomeno un’ opportunità una di queste mattine.