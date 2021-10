Con l’autunno sulla nostra tavola arrivano le castagne, un frutto gradito e che riscalda quando fa un po’ freddo. Forse non si potranno fare le caldarroste, ma certamente con qualche idea potremmo ottenere delle ottime castagne. Ecco allora delle fantastiche castagne al forno morbide e dorate con questi trucchi semplici e efficaci.

La castagna d’autunno

Proprio questo è il momento delle castagne, fra ottobre e novembre, e allora perché non approfittarne per poterle gustare? Ne troveremo di tutte le dimensioni, ma se vogliamo delle buone castagne, cerchiamo di prendere quelle dall’aspetto migliore, integro, e di pezzatura più grande.

La caratteristica particolare della castagna è di contenere una buona quantità di acidi grassi, in particolare l’acido linoleico. Questo è utile sia ai ragazzi che crescono, come anche alla salute degli adulti.

Come scegliere le castagne

La prima cosa da fare quando si acquistano le castagne è di controllare che siano ben sode. Per fare questo stringiamole fra i polpastrelli, oppure spingiamo con un dito sulla buccia. Se la buccia cede facendo come una fossetta allora non vanno bene. Stessa cosa se spingendo con le dita si avverte uno scricchiolio. Vediamo come cuocere delle ottime castagne.

Delle fantastiche castagne al forno morbide e dorate con questi trucchi semplici e efficaci

La prima cosa da fare è prepararle per la cottura, con il classico taglio sulla buccia. Lo si può eseguire con la punta di un coltello, come si fa in genere. Il taglio va fatto su tutta la pancia della castagna, da parte a parte. La cosa importante è di incidere solo la buccia, evitando di toccare la parte bianca. Tuttavia c’è chi incide anche quella per farle aprire meglio in cottura.

Le castagne si possono mettere ora a sbollentare per un paio di minuti, oppure si mettono in acqua da una a tre ore, aggiungendo anche del vino se si vuole per dare più gusto. Nell’acqua possiamo anche lasciar cadere qualche foglia d’alloro secca, che dona un buon profumo. Queste operazioni sono necessarie per rendere più morbide le castagne e non farle seccare e indurire in cottura.

Mettiamole in forno

Prendiamo ora le castagne e le asciughiamo sommariamente con un canovaccio pulito. Le sistemiamo sulla teglia da forno, cercando di mettere la pancia verso l’alto, così che possano aprirsi più facilmente.

Prepariamo il forno scaldandolo e lasciamo cuocere per circa mezz’ora a 180 gradi. In ogni caso conviene sempre assaggiarle, perché la cottura dipende anche dalla grandezza della castagna. Poco prima di tirarle fuori, aggiungiamo un pizzico di sale sulle castagne, utile a creare quel contrasto dolce salato.

Una volta cotte, le mettiamo in una ciotola con un panno al fondo, e le copriamo con un canovaccio. Questo potrebbe essere anche leggermente inumidito. Questa operazione permette alla pellicina sotto la buccia, di staccarsi più facilmente.

Avremo così delle castagne ben dorate, morbide e gustose.