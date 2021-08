Non è detto che i tagli di carne più costosi o famosi siano anche i più salutari. Infatti, pochissimi comprano questa carne economica ma è la migliore al Mondo per assumere un antiossidante fondamentale. Ecco di quale alimento si tratta.

Perché il selenio è un nutriente importante

Quali sono i sali minerali importanti per l’organismo? Nel rispondere a questa domanda, di solito vengono in mente il calcio, il potassio, il magnesio… Ma è importante non dimenticare il selenio. Questo è infatti un elemento essenziale per il normale funzionamento del corpo umano.

In particolare, il selenio è utile per le sue proprietà antiossidanti. Ciò significa che elimina i radicali liberi e protegge le cellule dal danno ossidativo.

Così facendo, il selenio contribuisce alla prevenzione di svariate malattie cardiovascolari (come l’aterosclerosi). Inoltre allontana le patologie neurodegenerative (come il Parkinson e l’Alzheimer). Insomma, si tratta di un nutriente fondamentale per rallentare i danni dell’invecchiamento.

Ma non è tutto qui. Il selenio assicura anche il normale funzionamento della tiroide e la protezione da infezioni e infiammazioni. Si dice addirittura che contribuisca alla prevenzione dei tumori. Su quest’ultimo punto, tuttavia, servono ulteriori studi.

Viste le importanti proprietà del selenio, tutti gli adulti dovrebbero assumerne in media 55 microgrammi al giorno. La dose media giornaliera sale a 70 microgrammi per le donne che allattano.

Come fare, quindi, per evitare una carenza di selenio? Una possibile soluzione viene da un taglio di carne snobbato da molti.

Pochissimi comprano questa carne economica ma è la migliore al Mondo per assumere un antiossidante fondamentale

Solitamente non c’è bisogno di assumere integratori di selenio. Si può ottenere una quantità sufficiente di questo minerale grazie al cibo.

In particolare, per fare il pieno di selenio, bisogna scegliere il tipo di carne che ne contiene di più: si tratta delle frattaglie. Queste non sono altro che gli organi interni degli animali, come il fegato, il cuore o il cervello.

Hanno fama di essere la parte meno pregiata dell’animale macellato. Infatti generalmente costano poco e sono spesso snobbate come “piatto povero”. In molti, per di più, sono disgustati dall’idea di mangiare gli organi interni degli animali.

Eppure le frattaglie sono deliziose e preziose: apportano nutrienti fondamentali, come per l’appunto il selenio. Lo conferma l’Istituto Superiore di Sanità, che menziona gli organi degli animali fra le fonti alimentari più importanti di selenio (insieme a pesce, cereali e verdure).

È dunque giunto il momento di riscoprire le frattaglie. Si possono mangiare anche una volta a settimana. Attenzione solo al colesterolo: questa carne ne contiene quantità molto elevate.

