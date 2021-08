C’è una domanda che serpeggia tra gli investitori di un determinato titolo. Cosa fare con le azioni Neosperience che risultano sottovalutate di oltre il 50%?

La risposta potrebbe sembrare banale, ma non lo è. Quando, infatti, si confrontano le stime della valutazione di un titolo con quello che dicono i grafici, la risposta su cosa fare non è mai banale.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Neosperience il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 60% Da notare che le raccomandazioni degli analisti sono migliorare nel corso degli ultimi quattro mesi. Questo livello di sottovalutazione è confermato dalla stima del fair value e dal rapporto price to book.

Un altro aspetto che incentiva all’investimento sul titolo è legato alla crescita del fatturato per i prossimi tre anni. Gli analisti, infatti, prevedono un forte aumento delle vendite del gruppo pari a circa il 25% medio annuo. Un livello molto superiore a quello dei suoi competitors.

Prima di concludere questa panoramica su Neosperience facciamo notare che nell’ultimo anno la performance borsistica del titolo è stata molto debole. Con una performance del -0,16%, infatti, si colloca in fondo alla classifica che vede ai primi posti società come Dgital360 che ha guadagnato circa il 280%.

Cosa fare con le azioni Neosperience che risultano sottovalutate di oltre il 50%? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Neosperience (MIL:NSP) ha chiuso la seduta del 17 agosto a 6,30 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista e punta al I obiettivo di prezzo in area 6,88 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte agli obiettivi successivi in area 8,26 euro (II obiettivo di prezzo) e 9,66 euro (III obiettivo di prezzo).

Tuttavia va notato che da marzo 2021 le quotazioni sono come bloccate e non riescono a superare l’area di resistenza definita dal I obiettivo di prezzo a 6,88 euro.

La mancata rottura di questo livello potrebbe provocare un ritracciamento che diventerebbe qualcosa di più importante nell caso in cui si assista a una chiusura settimanale inferiore a 6,04 euro.

Time frame settimanale