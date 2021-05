L’Italia, lo sappiamo bene, è la patria del miglior cibo del mondo. Nel nostro Paese si trovano delle eccellenze clamorose come la pizza ed i vari tipi di pasta, universalmente riconosciuti come simboli italiani. E la cosa più incredibile è il numero di grandissime specialità, spesso legate ad una sola provincia, o addirittura un solo comune.

Insomma, c’è una ricchezza tale di bontà da riempire libri e libri di ricette. Ma attenzione: ciascuna specialità ha il suo procedimento corretto, la sua ricetta dalla quale non si può transigere. Ad esempio, se si fa l’amatriciana, è assolutamente necessario usare il pecorino. Se ci si cimenta con un piatto tipico bisogna rispettarlo fino in fondo, e non lanciarsi in creazioni di dubbio gusto.

Eppure, a volte i cuochi più blasonati decidono di provare modifiche molto particolari alle ricette della tradizione. Il fatto è che spesso non apprezziamo ciò che fanno, ed anzi ci disgusta o ci offende vedere i nostri piatti tipici così snaturati.

Purtroppo, ciò che è successo recentemente farà infuriare un bel po’ di italiani, ma è giusto che si sappia. Pochissimi ci penserebbero ma nella pasta alla carbonara un grande chef mette questi incredibili ingredienti.

Il cuoco britannico famoso in tutto il mondo

Quasi tutti conoscono Gordon Ramsay, lo chef del Regno Unito che è protagonista del programma “Cucine da Incubo”. Ramsay non solo è famosissimo, ma è anche il possessore di ben sette stelle Michelin, un riconoscimento universale di altissima abilità in cucina. Recentemente però ha deciso di cimentarsi in un piatto che non riceverà affatto il plauso degli Italiani.

Se andiamo sul sito ufficiale di Gordon Ramsay e cerchiamo la ricetta della sua carbonara, vedremo che ci apparirà una pagina che chiaramente ci dice come farla. Il problema è che consiglia di mettere funghi, aglio, e speziare con il chili. Questi sono ingredienti che non c’entrano nulla con la carbonara ufficiale, ma uno dei migliori cuochi del mondo la fa così.

Chiunque voglia cimentarsi può provare, e capire in prima persona se il piatto è decente. Chi invece vuole qualcosa di più tradizionale, può leggere questo articolo.