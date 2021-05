Veramente in pochi non conoscono le bellissime spiagge della Sardegna. Alcuni hanno avuto la fortuna di visitarle, mentre molti hanno preferito godersele solamente in televisione. Infatti, si pensa che visitare le coste di quest’isola sia troppo costoso per il cittadino medio. Ma non è sempre così. Infatti, trascorrere delle splendide vacanze in Sardegna non è così costoso come si pensa: basta visitare questi posti stupendi e poco conosciuti. Scopriamo subito dove.

Visitare la Sardegna spendendo poco

Moltissimi pensano che Sardegna faccia rima con Costa Smeralda. Ma non è sempre cosi. Nell’isola esistono tantissimi piccoli posti poco frequentati e lontani dalla vita mondana in cui è possibile passare delle vacanze stupende. Se, infatti, si scende lungo la costa orientale della Sardegna è possibile incontrare la provincia dell’Ogliastra, ricca di cale stupende e isolate.

Tra queste non si può non nominare “Cala Goloritze” ma anche “Cala Mariolu”, spiaggia ancora più isolata ed incantevole. Risiedendo in uno dei piccoli paesi vicino alla costa, tra i quali spicca il Comune di Baunei, sarà possibile accedere facilmente questi piccoli paradisi. Da questo paese si potranno inoltre visitare le spiagge di “Santa Maria Navarrese” con estrema facilità.

Visitando invece il sud dell’isola è possibile trovare delle località isolate e ancora lontane dal caos assordante del turismo di massa. Parliamo in particolare di Chia, piccolo Comune poco distante da Cagliari. Le spiagge di questa piccola frazione faranno sicuramente felici i bambini, grazie ai fondali bassi e alla sabbia bianchissima. Allo stesso tempo l’esposizione al maestrale rende questa località perfetta per chi ama il surf e giocare con le onde marine.

Da non perdersi assolutamente le spiagge di “Cala Cipolla” e “Su Giudeu”. Infine, se si vuole proprio stare lontani dalla folla e passare una vacanza serena, si può cercare una casa a Flumini Maggiore. Incastonato sulla costa Occidentale, questo piccolo Comune si trova a poca distanza da spiagge stupende come quella di “Portixeddu”.

Quindi cosa aspettare? Il paradiso è veramente dietro l’angolo. E aspetta solamente noi.

