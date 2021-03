Il Natale è passato, e con esso le nostre scorpacciate di panettone, e quello che vedremo è proprio una variante di questo dolce che viene dalla Valtellina. Ma stiamo tranquilli, questo possiamo servirlo tutto l’anno. E perché no, se ci sentiamo estrosi possiamo persino usarlo a Pasqua come sostituito della colomba.

Senza ulteriori indugi, andiamo alla scoperta della bisciola, delizioso dolce di Sondrio dalla facile ricetta.

Tutto il necessario

Per preparare la bisciola avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

250 grammi di farina tipo 0;

30 grammi di lievito naturale;

160 grammi di noci;

120 grammi di uvetta;

100 grammi di frutta secca;

140 millilitri di acqua;

due tuorli d’uovo;

70 grammi di burro;

60 grammi di zucchero;

30 millilitri di latte;

10 grammi di lievito di birra;

1 cucchiaino di miele;

2 grammi di sale.

Alcuni, aggiungono anche un bicchierino di grappa alla ricetta, ma è facoltativa.

E ora, la preparazione

Una volta ottenuto tutto il necessario, possiamo iniziare. Per prima cosa, mettiamo l’uvetta in acqua tiepida, e lasciamo in ammollo per un’oretta. Per chi vuole anche la grappa, questa è da aggiungere all’acqua.

Poi prendiamo la frutta secca e tagliuzziamola in pezzi di media dimensione. In generale, il frutto più utilizzato qui è il fico.

Successivamente, in una ciotola mettiamo la farina con il lievito naturale, e mescoliamo bene, e dopo aggiungiamo il lievito di birra. Poi, saliamo l’acqua ed aggiungiamola, creando un impasto che poi andiamo a mescolare bene. Quando otteniamo un panetto dalla consistenza soddisfacente, mettiamolo a riposare per circa mezz’ora.

A fine lievitazione aggiungiamo lo zucchero, il burro, il miele ed i tuorli. A questo punto aiutiamoci con con il latte per impastare bene, e quando avremo di nuovo ottenuto la giusta morbidezza. Poi lasciamola a riposare in una ciotola per un’altra mezz’ora, coperta da una pellicola.

A questo punto è quasi fatta: aggiungiamo l’uvetta (dopo averla accuratamente strizzata), i fichi, e le noci, ed amalgamiamo. Poi mettiamo tutto su una teglia, lasciamola ancora lievitare per venti minuti, ed inforniamo a 200 gradi. Dopo circa 15 minuti abbassiamo a 180 gradi, e lasciamo così per altri trenta minuti. Togliamo dal forno, lasciamo raffreddare, ed è fatta.

Ecco, dunque, che siamo andati alla scoperta della bisciola, delizioso dolce di Sondrio dalla facile ricetta.