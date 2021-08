Buoni e irrinunciabili, i dolci conquistano praticamente il palato di chiunque e in pochi riescono a rinunciarvi. La loro gustosità spesso li porta, però, a una sorta di demonizzazione. Molti li vedono come la fonte di tutti i mali e i diretti responsabili di glicemia e aumento di peso. Per alcuni di loro potrebbe essere anche vero, ma non sempre.

Oggi, infatti, vogliamo presentare una ricetta che oltre ad essere davvero squisita si rivelerà anche salutare. I protagonisti indiscussi sono dei dolcetti che in molti apprezzeranno per la loro consistenza e il gusto delicato. Parliamo dei muffin. Vediamo qui la preparazione e perché sarebbero così benefici per il nostro organismo.

Il dolce prelibato dalle origini umili e antiche

I muffin sono un alimento le cui origini si fanno risalire in Inghilterra a moltissimi anni fa. Addirittura si riporta che il termine sia stato usato per la prima volta nel lontano 1703. Questo dolce nasce, però, come cibo povero ed era tra gli alimenti base nei pasti della servitù.

Inizialmente, infatti, lo si realizzava amalgamando gli avanzi del pane raffermo con quelli dei biscotti. Al tutto si univano delle patate schiacciate. Col passare degli anni si rivalutarono e divennero il cibo preferito dalle famiglie nobili dell’epoca da consumare nell’ora del tè.

Oggi i muffin sono un alimento molto apprezzato e conosciuto in tutto il Mondo. Di alcune ricette con questo dolce si riscoprono poi proprietà benefiche che fanno bene al nostro corpo. È il caso della proposta odierna, che ci permetterà di realizzare dei gustosi muffin con mandorle e carote. Ecco come fare.

Non solo sofficità e golosità in questi muffin casalinghi ricchi di fibre e antiossidanti

Non siamo solo noi a dirlo, ma lo confermano gli esperti: la ricetta in questione è davvero colma di proprietà benefiche. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

200 gr di farina;

100 gr di mandorle;

4 cucchiai di olio di semi di mais;

100 gr di amido di frumento;

300 ml di latte di soia;

4 cucchiai di zucchero di canna;

70 gr di cioccolato circa 70%;

una bustina di lievito per dolci;

2 carote.

Tritiamo mandorle e cioccolato, poi laviamo e grattugiamo le carote. In una bacinella mettiamo carote e mandorle, poi aggiungiamo il cioccolato e il resto degli ingredienti. Amalgamiamo tutto alla perfezione, quindi versiamo il composto ottenuto in stampi per muffin. Infine, inforniamo per 45 minuti a 170 gradi. Ecco pronti i manicaretti promossi da esperti e buon gustai. Non solo sofficità e golosità in questi muffin casalinghi ricchi di fibre e antiossidanti, ma anche tanto benessere.