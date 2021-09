Quando la voglia di qualcosa di goloso ci assale si sa, non ce n’è per nessuno. Dobbiamo a tutti i costi soddisfare il nostro palato con un dessert coi fiocchi. Il problema è che spesso non si hanno in casa gli ingredienti giusti o che la voglia di mettersi ai fornelli manchi.

Per questo motivo, nella ricetta di oggi abbiamo deciso di proporre un dolce davvero veloce da fare che stupirà per la sua semplicità. È perfetto per risolvere quelle situazioni in cui non si sa davvero cosa preparare per sé e per gli ospiti. Bastano 3 ingredienti e tanta sofficità per questo dolce velocissimo per tutte le occasioni e il nostro palato ringrazierà. Continuiamo nella lettura per scoprire i componenti e tutto il necessario per la preparazione.

Una prelibatezza cremosa pronta in men che non si dica

L’obiettivo in cucina di oggi è quello di realizzare delle sfiziose coppette di nutella, panna montata e biscotti. È il classico dolce risolutivo, che ci viene in aiuto nelle situazioni di emergenza e non richiede l’uso del forno. Per velocizzare ulteriormente la preparazione possiamo utilizzare ingredienti già pronti. Se abbiamo un po’ più di tempo, invece, possiamo ad esempio fare noi stessi la panna da montare. In ogni caso ecco ciò che ci serve per realizzarlo:

nutella;

panna montata;

biscotti al cioccolato tipo frollini.

Come si può notare, non abbiamo indicato le quantità, che lasciamo soggettive e basate sul tipo di contenitore che adopereremo. Detto questo, vediamo subito tutti i passaggi per dare vita al nostro dolce istantaneo.

3 ingredienti e tanta sofficità per questo dolce velocissimo per tutte le occasioni

Se non abbiamo acquistato la panna spray già pronta, la prima operazione da compiere è quella di montarla a neve. Assicuriamoci che sia fredda del frigo e facciamoci aiutare da un paio di fruste elettriche. Fatto questo, prendiamo i biscotti. Per la scelta possiamo andare sui classici Oreo, ma vanno bene anche altre tipologie di frollini.

Li sbricioliamo bene, poi li mettiamo nel contenitore che abbiamo scelto per il dolce, a far da base. A questo punto spargiamo sopra uno strato di panna montata, poi uno di Nutella. Ripetiamo l’alternanza fino a che non avremo riempito la coppetta. Infine, decoriamo con uno o due biscotti interi, infilandoli in cima nella panna montata. Ecco pronte le nostre dolcissime coppette!

Per dare maggior consistenza e densità al dessert, possiamo aggiungere alla panna del mascarpone durante la preparazione. Inoltre, per un maggior effetto e per guarnire, possiamo spargere con un colino a rete un po’ di cacao in polvere. Ci garantirà quel gusto in più che non guasta mai!

