Al rientro alla routine i nostri capelli sono rovinati. Tra sole, salsedine, cloro e continui lavaggi sono servite a poco maschere e oli da utilizzare prima della piega. Il capello a fine estate, si sa, risulta sfibrato e secco e ha bisogno di una tappa dal parrucchiere.

E allora perché non approfittarne per fare un gesto radicale? La regola è cambiare look: ecco le tendenze capelli autunno/inverno da provare al rientro dalle vacanze.

Tra tagli, pieghe e colori più gettonati saremo le più cool dell’ufficio e della serata se daremo un occhio a questa guida.

British, french o long bob, il caschetto rimane ancora il protagonista assoluto

Il british bob si mantiene come uno dei tagli più alla moda del 2021, e lo sarà anche per il prossimo inizio anno. Le forme saranno rigide e geometriche, ma i capelli non perderanno di leggerezza. Il taglio evidenzia il contorno del volto ed è azzeccatissimo soprattutto per chi ha i capelli liscio spaghetto.

A grande richiesta per il nuovo anno rimane anche il french bob ovvero il caschetto alla francese. Come dice anche la sua seconda denominazione chin cut, ovvero taglio al mento, ha un’altezza variabile dalle orecchie fino al mento. Bellissimo quello dell’attrice Anya Taylor-Joy mentre interpreta la giovane Beth Harmon nella serie Netflix “The Queen’s gambit”. Si sale o si scende a seconda delle età e delle geometrie del viso. Se gestito bene è un taglio perfetto per tutte le donne, dalle adolescenti alle signore più over.

Settembre apre le porte anche ad un must degli anni ’70 e ’80. Si tratta del mullet. Lo abbiamo visto sulla testa della star spagnola Úrsula Corberó, Tokyo ne “La Casa de Papel” e anche in varie passerelle. La comodità di questo taglio corto e sfilato super fashion, ma che mantiene il volume, è la scelta vincente per chi ha tanti capelli e vuole alleggerirli un poco.

Ok la frangia da matchare con tutte le lunghezze

La frangia sarà la protagonista assoluta del rientro in città. Dalla frangia più effetto botox a quella classica curtain bang, quindi a tendina con delle ciocche più lunghe che scendono ai lati del volto. Oppure la maxi che arriva a coprire le sopracciglia, se dobbiamo coprire una fronte importante. È invece sconsigliata quella para per i volti tondeggianti o quadrati, perché rischia di schiacciare ancora di più il volto. Il suo punto forte? Si può matchare con tutte le lunghezze.

Cambiare look: ecco le tendenze capelli autunno/inverno da provare al rientro dalle vacanze

Anche le curly più curly saranno felici sapendo che andrà di moda il riccio lasciato libero. Niente più pieghe, spazzole, o piastre per domare anche i ricci più capricciosi. Il capello avrà modo di esprimersi in tutta la sua anima wild, lasciando le lunghezze scomposte e le frange libere.

I capelli lunghi invece rimangono un passepartout, ma giocano sulle scalature. Quelle leggerissime sulle punte o quelle più alte che aggiungono volume nella parte del viso che va dal naso in su. Se il viso è magro basta aggiungere una frangia per compensare, come l’iconica Jane Birkin.

Per quanto riguarda i colori, andrà per la maggiore il castano o cioccolato freddo. Magari con delle sfumature mirate che virano sul chiaro.