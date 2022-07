Le zucchine sono ortaggi di stagione molto conosciuti e consumati a tavola, in genere come contorno. Dal punto di vista nutrizionale le loro proprietà potrebbero essere molto interessanti. 100 g di zucchine conterrebbero un bilancio quasi perfetto di proteine e carboidrati. Insieme a vitamine A, C, E e K e a importanti minerali come potassio, fosforo, calcio, ferro e zinco.

Un piatto di zucchine a tavola potrebbe essere dunque non solo gustoso ma anche benefico per l’organismo. In particolare, un beneficio potrebbe essere non conosciuto a tutti. E potrebbe sussistere a seguito della degustazione di una particolare ricetta.

Una ricetta particolare

Come detto è comune portare in tavola le zucchine come contorno, in genere di un secondo piatto.

Ma una ricetta particolare potrebbe rendere le zucchine più salutari che mai per l’organismo. Si tratterebbe della preparazione di questi ortaggi in carpione, ovvero con marinatura in aceto ed erbe aromatiche. E con cottura senza tipica frittura ma in friggitrice ad aria.

Questo metodo eviterebbe l’uso di oli come quello di semi, che renderebbero il piatto grasso e meno salutare. Ma pochi sarebbero a conoscenza del possibile beneficio delle zucchine in carpione. Un piatto di questo genere, infatti, potrebbe favorire la regolarità intestinale. Il merito sarebbe riconducibile all’ottimo contenuto di fibre delle zucchine. Queste promuoverebbero il transito intestinale e potrebbero essere d’aiuto per contrastare episodi di stitichezza.

Certo, gustare le zucchine in carpione potrebbe essere un espediente una tantum, nel caso di stitichezza sporadica. Una stitichezza invece ripetuta o cronica andrebbe riferita al medico per una cura opportuna.

In ogni caso, ecco la ricetta delle zucchine in carpione cotte in friggitrice ad aria.

Pochi sarebbero a conoscenza del possibile beneficio di un piatto di zucchine in carpione cotto in questo modo e senza frittura

Per preparare le zucchine in carpione in friggitrice ad aria ed ottenere benefici per l’intestino, avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

500 g di zucchine;

½ cipolla;

prezzemolo q.b.

2 cucchiai di aceto di vino bianco;

olio extravergine di oliva q.b.

Dovremo lavare le zucchine, spuntarne le estremità con un coltello e affettarle in lunghezza, a listarelle sottili. Le disporremo quindi nel cestello della friggitrice ad aria con un filo di olio di oliva, un po’ di prezzemolo e mezza cipolla tagliata a pezzetti. Aggiungeremo l’aceto e imposteremo quindi una cottura a 200° per 12 minuti. Per un risultato ottimale, potremo scuotere il cestello di tanto in tanto.

