Il contorno è qualcosa che dà più sapore al nostro secondo, che lo arricchisce nel gusto, nella presentazione e nel nutrimento. Solitamente sono i secondi piatti, come la carne o il pesce, che si accompagnano con un contorno. Per questo solitamente la scelta cade su alimenti come le patate o le verdure.

In genere, più guidati dalla golosità, la maggior parte delle volte siamo portati a optare per contorni di gustose patate. Pochi sanno, però, che anche una verdura può diventare di colpo invitante, quando la cuciniamo a regola d’arte, con un metodo di cottura diverso dal solito.

Ed è il caso dei fagiolini, che cotti con il limone nella friggitrice ad aria diventano spettacolari. Non in padella o in forno, questo contorno si prepara con un piccolo elettrodomestico straordinario, senza usare l’olio e in maniera molto semplice.

Gli ingredienti utili per preparare i fagiolini al limone in friggitrice ad aria sono:

400 g di fagiolini verdi;

1 limone;

sale fine q.b;

pepe nero q.b;

olio extravergine di oliva q.b.

Non in padella o in forno, questo gustoso contorno diverso dalle patate si prepara in un modo unico

Per preparare i fagiolini prendiamoli uno per volta e procediamo a tagliare le loro punte con un coltello. Quando stacchiamo la prima punta, tiriamola verso l’esterno, per rimuovere il filo del baccello. Terminate le operazioni con tutti, laviamo per bene i fagiolini sotto l’acqua del rubinetto della cucina. Sotto il getto strofiniamo ciascuno bene con le mani, per togliere dai vegetali qualsiasi residuo di terra.

Asciughiamo i fagiolini tamponandoli con della carta assorbente o con un canovaccio pulito e mettiamoli in un piatto fondo. Tagliamo il limone e spremiamone una metà sui baccelli, aggiungiamo un pizzico di sale, uno di pepe e un filo di olio extravergine di oliva.

Versiamo ora i fagiolini conditi nel cestello della friggitrice ad aria e cuociamo a 200°C per 10 minuti. Terminato il tempo e atteso il segnale, preleviamo i fagiolini dalla friggitrice e lasciamoli raffreddare leggermente.

Possiamo servire questi vegetali come contorno a un secondo di carne oppure possiamo gustarli come piatto unico, abbinato a un formaggio fresco. Se vogliamo risparmiare tempo, possiamo provvedere molto prima alla preparazione dei fagiolini, questo per quanto riguarda il taglio delle punte e la loro pulitura.

