Pochi sanno quanto è facile la ricetta dei passatelli in brodo delle nonne marchigiane

Uno dei comfort food per eccellenza del centro Italia ma preparato in ogni angolo del belpaese. Tradizionalmente legato alla bassa Romagna e alle province di Pesaro e Urbino, è diventato un piatto della gastronomia italiana a tutti gli effetti. Contrariamente a quanto si possa pensare, fare i passatelli è molto semplice e non richiede tanto tempo. Pochi ingredienti da lavorare in modo veloce per avere un risultato strepitoso.

Ma i passatelli non si mangiano solo in brodo e non sono un piatto esclusivamente invernale. Esistono passatelli asciutti e anche freddi da gustare in estate.

Pochi sanno quanto è facile preparare un piatto di passatelli fatti in casa

Procuriamoci 150 grammi di pangrattato o prepariamolo in casa.

Lavoriamolo con 150 grammi di parmigiano, una grattata di noce moscata, 3 uova intere più un tuorlo e sale quanto basta.

L’impasto dovrà essere ben amalgamato per evitare che i passatelli si rompano durante la cottura. Per renderli più compatti potremo avvolgere il composto nella pellicola e lasciarlo riposare per circa un’ora a temperatura ambiente.

Quando il nostro brodo vegetale o di carne è in ebollizione, potremo schiacciare l’impasto con uno schiacciapatate facendo cadere i passatelli direttamente nel brodo bollente. La lunghezza consigliabile è di massimo 5 centimetri. Non bisogna mescolarli prima che riprenda il bollore ed i passatelli iniziano a venire a galla. A questo punto basta spegnere il fuoco, aspettare un paio di minuti e servire con una bella spolverata di parmigiano.

Passatelli romagnoli asciutti con taleggio o gorgonzola e speck

Lo stesso procedimento per la preparazione dei passatelli si può seguire per preparare un piatto un po’ più saporito.

In questo caso i passatelli devono essere schiacciati su una spianatoia leggermente infarinata. Rendiamo croccante dello speck in una padella antiaderente senza aggiungere olio o altri grassi. Mettiamolo da parte e nella stessa padella facciamo fondere lentamente il taleggio o il gorgonzola, a seconda dei gusti. Potremmo aggiungere qualche cucchiaio di latte per rendere la fonduta un po’ più liquida. Caliamo i passatelli nell’acqua bollente salata e estraiamoli con una schiumarola quando vengono a galla. Adagiamoli nella padella con la fonduta di formaggio, mantechiamo e serviamo cospargendo con lo speck croccante. Si può anche aggiungere croccantezza unendo della granella di noci.

Il segreto per conservarli

Davvero pochi sanno quanto è facile e veloce preparare un bel piatto della tradizione. Quando ci accingiamo a fare l’impasto, potremmo decidere di aumentare le dosi ed avere così dei passatelli già pronti per occasioni future.

Seguendo il procedimento indicato per i passatelli asciutti, potremo sistemare la pasta da conservare su un vassoio cosparso di farina, senza sovrapporla. Mettiamo il vassoio in freezer per qualche ora. Una volta induriti, potremo trasferirli in sacchetti per alimenti e congelarli. Questo metodo di conservazione ha una durata di circa 3 mesi. All’occorrenza potremo estrarre i sacchetti e cuocerli direttamente nel brodo o nell’acqua bollente.