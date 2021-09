Con la fine dell’estate arriva il momento delle grandi lavatrici. Si lavano i vestiti estivi e si lavano gli asciugami, in questo modo li possiamo riporre nel cassetto pulito, pronti per l’estate prossima. Però pochi sanno perché in ogni lavatrice andrebbe inserito un fazzoletto umido di stoffa.

A settembre non si mettono solo via le cose estive per lasciare spazio a quelle invernali. Ma si lavano anche tutte quelle cose che magari nell’anno non si sono mai lavate. Come ad esempio il rivestimento del divano, dei cuscini, la testata del letto (se in tessuto), i copri cuscini e tanto altro ancora.

Ma come possiamo lavare al meglio questi tessuti?

Dobbiamo intanto sapere che, se lavati raramente, questi saranno pieni di polvere nelle fibre del capo e di sporco vario. Quindi il consiglio numero uno è quello di lavare questi tessuti ad alte temperature. E di aggiungere poi sempre un additivo disinfettante, per dire addio ad ogni tipo di batterio. Dato che i tessuti che stiamo per lavare però avranno al loro interno molto sporco dobbiamo anche prevenire i danni che potrebbero causare alla nostra lavatrice.

La prima cosa fondamentale da fare è, quindi, sbatterli fuori dalla finestra con vigore. Poi passiamo l’aspirapolvere per raccogliere bene anche sporco, pelucchi e polvere. Ora possiamo metterli in lavatrice pronti per essere lavati.

Pochi sanno perché in ogni lavatrice andrebbe inserito un fazzoletto umido di stoffa

Ma c’è un oggetto o più di uno che bisogna assolutamente inserire nel cestello della lavatrice. E non stiamo parlando del detersivo, ammorbidenti o altri prodotti. Ma stiamo parlando di due fazzoletti di stoffa. E cosa ci dovremmo mai fare con dei fazzoletti di stoffa nella lavatrice?

Questi in realtà sono molto utili perché aiutano ad avere i tessuti più puliti perché andranno a raccogliere peli, pelucchi e capelli. È importante usare questi fazzoletti perché così evitiamo di stressare il filtro della lavatrice. Ma come devono essere questi fazzoletti?

I fazzoletti a cui facciamo riferimento sono quelli di stoffa e non di carta. Perché sappiamo tutti bene cosa succede quando lasciamo un fazzoletto di carta nella tasca di un pantalone. Il fazzoletto di stoffa deve essere in grado di allungarsi un pochino. Per fare una prova possiamo quindi prendere i lati estremi e tirarli. Inoltre prima di inserire i fazzoletti nel cesto della lavatrice, dovremo inumidirli. Così tutto lo sporco si attaccherà a questi. Ed ecco che abbiamo creato dei semplicissimi acchiappa sporco per la lavatrice.

