Sono tanti i dubbi sulla connessione tra le sostanze chimiche contenute nei deodoranti che vengono assorbiti dalla pelle, e la possibilità di contrarre il cancro. I dubbi nascono da una ricerca che evidenzia la connessione tra il deodorante ascellare e possibilità di contrarre il cancro al seno per effetto dei parabeni.

I parabeni sono conservanti utilizzati nei prodotti per la cura della persona (ad esempio deodoranti e antitraspiranti) e negli alimenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Di recente si è registrata una scoperta rivoluzionaria che potrebbe avere un seguito su farmaco che riduce rapidamente il cancro al seno.

Deodorante ascellare e possibilità di contrarre il cancro al seno per effetto dei parabeni?

Uno studio del 2008 precisa che i parabeni limitano l’attività estrogenica causando una crescita delle cellule al seno, senza distinzione tra cellule buone o cattive. Secondo i ricercatori, l’assorbimento delle sostanze chimiche che penetrano nei linfonodi delle ascelle è favorito dai graffi provocati dalla rasatura. Nonostante gli effetti, gli autori affermano che le concentrazioni dei parabeni, nei prodotti esaminati, erano giuste e valutate sicure.

Da parte sua, però, l‘ACS (American Cancer Society) afferma che i graffi del rasoio possono aumentare il rischio di infezione alla pelle. Ma è improbabile che questa sia una delle cause, se non addirittura la principale, di agenti cancerogeni che entrano nel corpo e raggiungono le cellule del seno. Inoltre, non ci sono affermazioni scientifiche a sostegno del collegamento tra il cancro al seno e l’uso di antitraspiranti.

Infine, uno studio lancia l’allarme sul collegamento del cancro al seno e prodotti utilizzati quotidianamente

Quali sono i fattori di rischio?

Il cancro al seno si manifesta prevalentemente nelle donne dopo i 50 anni di età. Questi sono alcuni fattori che aumentano il rischio: