L’era dei portafogli enormi ed ingombranti è ormai finita da un pezzo. Non c’è più bisogno di averne di così pieni, anche e soprattutto considerata la diffusione delle carte di credito e degli smartphone con NFC. Oggi esistono diverse alternative al classico portafoglio doppio strato e una, in particolare, è incredibilmente comoda ed economica. Però, ancora in pochi sanno dell’esistenza di questi speciali portafogli salva spazio a poco più di 10 euro. Vediamo quali sono.

Li chiamano slim proprio perché sottili e discreti. In quanto tali non hanno di sicuro tutte le tasche del modello tradizionale, ma sta a noi capire quanto queste ci siano indispensabili. Il vantaggio della digitalizzazione e del continuo avanzare della tecnologia degli smartphone ha permesso di ridurre considerevolmente l’uso del cartaceo e l’ingombro nelle tasche.

Ormai possiamo avere tutti i dati di nostra necessità a portata di telefono e con sistemi di sicurezza all’avanguardia. Per questo molte persone potrebbero ritenere superfluo avere con sé un portafoglio doppio strato per le sole carte di credito. Oltretutto, il fastidio dello spessore creato dalle monetine è risolvibile facilmente con un portamonete, più spazioso dello scompartimento dedicato nel modello classico.

Del portafoglio che tutti conosciamo molte persone ritengono fondamentali solo 2 scomparti, ovvero quelle delle banconote e quello delle carte di credito. Per queste esistono delle soluzioni compatte e, nei loro limiti, spaziose per avere con sé l’essenziale senza spreco di spazio ulteriore. Il porta carte di credito è il portafoglio minimal dalle dimensioni ridotte. Alcuni offrono solo ed esclusivamente scompartimenti per le carte, altri, invece, permettono di inserire anche del contante al proprio interno.

Sempre più brand hanno iniziato a produrne e i prezzi per molti di questi prodotti sono di poco superiori ai 10 euro. Bronzi offre il portafoglio slim al prezzo di 13,97 euro sul sito ufficiale. Ha la protezione RFID, per evitare che malintenzionati clonino le nostre carte di credito o rubino denaro attraverso il contactless. Può contenere fino a 6 carte e ha uno scompartimento apposito per i contanti.

Tommy Hilfiger, invece, vende un porta carte di credito, esternamente in pelle con fodera in cuoio, al prezzo di 39,99 euro. Anche questo ha 6 scompartimenti per le carte di credito ed un taschino posto superiormente per le banconote. Il porta carte di Flintronic possiede anch’esso 6 slot per le schede e uno scomparto con cerniera per le banconote. Non manca il blocco RFID e uno spazio per inserire la fototessera. Il prezzo è di 15,99 euro.

