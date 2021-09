In pochi conoscono i profumi che mettono allegria, rilassano e fanno star bene corpo e mente

I suoni, i profumi, i colori ed altro possono trasmettere impulsi positivi alla nostra mente, a volte inconfondibili come quel suono di una canzone che riporta alla mente ricordi, emozioni. Oppure quell’odore delle prime piogge d’autunno che rinfrescano l’aria.

Probabilmente in pochi conoscono o ricordano i profumi che mettono allegria, ci rilassano e fanno star bene corpo e mente. Ed è proprio per questo che bisogna far si che queste emozioni positive siano parte integrante della giornata.

Come canalizzare tutte le emozioni positive in pochi e piccoli gesti

Quante volte sarà capitato di voler profumare casa con candele, diffusori, oli essenziali o altro ancora. Questo può inficiare positivamente sul nostro umore, rilassando mente e corpo.

Ci sono dei profumi che possono far affiorare ricordi, come ad esempio quello della torta della nonna, o come il profumo di un fiore. Questi ci riportano all’infanzia o a un momento particolare della nostra vita trasmettendo leggerezza, affetto e altre emozioni positive.

Circondarsi di energia positiva non può far che bene e stimolare uno dei sensi come l’olfatto può essere un toccasana.

L’aroma del caffè, è uno di quei profumi che fanno star bene. Il primo pensiero la mattina, è proprio il caffè. Il profumo che accompagna la maggior parte delle persone ogni mattina, quando la giornata è all’inizio, magari sorseggiando una tazza di caffè caldo, regala una sensazione di piacere.

Ecco perché il caffè viene considerato dalla maggior parte delle persone un profumo che genera relax, nonostante sia un eccitante. Infatti viene spesso sorseggiato anche nella pausa quotidiana, da soli o in compagnia.

Come detto precedentemente, il profumo di un dolce appena sfornato, del pane fatto in casa, dei biscotti o di altro, genera momenti positivi, magari da trascorrere in famiglia.

Altri profumi, come ad esempio quello alla lavanda, può favorire il relax per le sue molteplici proprietà calmanti e ansiolitiche. Non a caso può essere molto utile per chi soffre di insonnia, ansia e stress, come riportato dal Humanitas.

Ecco perché dovremmo avere tutti una pianta di lavanda in casa o nel giardino e riporre negli armadi o tra la biancheria un sacchetto con la lavanda secca che profuma la biancheria. Tra l’altro, oltre all’azione relax, la lavanda è anche un ottimo rimedio naturale con cui liberare la dispensa da fastidiosi insetti.

