Molti mantengono lo stesso conto corrente per anni, se non decenni, magari pensando di non poter trovare qualcosa di più conveniente o affidabile. Altri non cambiano per evitare le pratiche di trasferimento, pur sapendo di possedere un conto non più concorrenziale. I problemi dell’avere un conto che risale a diversi anni fa si fanno sentire su portafoglio ed opportunità di utilizzo. I dati di Banca d’Italia, successivamente elaborati da AGCM, parlano chiaro. Se abbiamo un vecchio conto corrente sono questi gli svantaggi evidenti a cui potremmo essere soggetti.

Banca d’Italia esegue annualmente un’indagine sul costo dei conti correnti, trovabile facilmente in rete. Facendo un paragone fra i dati del 2011 e del 2019 notiamo come la spesa per la gestione di un conto sia diminuita considerevolmente. 88,5 euro contro i 105,7 del 2011. AGCM a sua volta ha realizzato una indagine conoscitiva sui costi comparando ed elaborando i dati di Banca d’Italia del 2012 e degli anni precedenti. La conclusione è stata la medesima: i conti correnti accesi di recente sono risultati nella media più economici rispetto a quelli precedenti.

Gli svantaggi potrebbero riguardare non solo il prezzo del canone annuale del conto corrente, ma anche delle operazioni. Non è raro trovare in rapporti di conti correnti aperti da 5 o più anni diverse commissioni su bonifici e prelievi. Se è vero che alcune soluzioni recenti ancora le prevedono, c’è da considerare che le eccezioni esistono. Avendo un vecchio conto potremmo essere in possesso di una carta con un circuito ancora valido ed accettato, ma più svantaggioso rispetto ad altri. Le ripercussioni di ciò si potrebbero risentire sul consumatore nell’acquisto di prodotti online. Può capitare, infatti, che il circuito della carta in nostro possesso non venga accettato da un negozio in rete.

