Quello che comunemente viene chiamato pollo al curry, in origine ha il nome di “tikka masala”, ed è un’antica ricetta tradizionale indiana. Letteralmente “tikka” sta per piccoli pezzi, mentre “masala” corrisponde “mistura di spezie”, ossia il curry. La ricetta, nel corso dei secoli, ha spopolato in tutto il Mondo, trovando mille varianti che, talvolta, prevedono l’aggiunta di grassi inutili e pesanti. Già per i primi piatti, abbiamo spiegato che sarebbe meglio evitare di strafare con i grassi, ampliando le nostre conoscenze in cucina. Ad esempio, non olio, grassi e burro ma questa ricetta degli chef rende la pasta sempre cremosissima. Ma, senza indugi, passiamo alla preparazione della nostra versione tenera, gustosa e povera di grassi.

Ingredienti e preparazione

Senza panna e grassi inutili questi segreti degli chef regalano un pollo al curry cremoso e tenerissimo grazie alla scelta degli ingredienti giusti, vediamo quali.

Petto di pollo;

Sedano, carota, cipolla;

Riso (Basmati o Jasmine);

Curry;

Farina (bianca o di riso);

Latte di cocco.

Per prima cosa, prepariamo un mix con 2 cucchiai di farina e uno di curry, mescoliamo e mettiamo da parte. Facciamo un classico trito di sedano, carota e cipolla di circa mezzo centimetro e mettiamo in padella con un filo di olio. Questo, non sarà il classico soffritto perché, non appena le verdure avranno preso colore, aggiungeremo mezzo mestolino d’acqua, lasciando stufare qualche minuto. Nel frattempo, prendiamo il pollo che avremo fatto a cubotti precedentemente e mettiamolo in un “sacchetto gelo” insieme al mix farina-curry. Proprio come con il pandoro, agitiamo la busta per infarinare in un attimo il pollo con la farina speziata.

Alziamo la fiamma della padella con le verdure, che ancora saranno leggermente croccanti, e aggiungiamo il pollo lasciandolo colorare. La “panatura” fatta in precedenza, comincerà a tostarsi sprigionando un aroma irresistibile. Ora, in un bicchiere, versiamo del latte di cocco ed un cucchiaio di curry e, dopo aver mescolato, aggiungiamo in padella il composto. Alziamo la fiamma, e lasciamo che il latte leghi con la farina speziata dando origine a 2 vantaggi. Il primo, è che questo finisce di cuocere il pollo tenendolo idratato e morbido, il secondo risiede nella salsa leggera e cremosa che otterremo grazie un latte povero di calorie. In appena un paio di minuti, il latte sarà ritirato creando una crema speziata e avvolgente. Serviamo ben caldo a fianco di una porzione di riso Basmati o Jasmine.

