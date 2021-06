Non c’è dubbio che il cocomero sia uno dei frutti più amati dell’estate tanto dai grandi quanto dai bambini. È fresco, dissetante e dolce al punto giusto. Ha però un piccolo inconveniente che ci costringe ad un lavoro certosino. Infatti, ogni fetta è disseminata di piccoli semini neri o bianchi che solitamente eliminiamo con attenzione. Può tuttavia capitare che qualcuno ci sfugga. Oppure che si decida di mandarli giù insieme alla polpa succosa del frutto.

Ebbene pochi sanno cosa succede davvero quando ingoiamo i semi del cocomero.

Le proprietà ed i benefici del cocomero

Facciamo un passo indietro e vediamo quali sono i benefici del mangiare questo frutto. Il cocomero, essendo composto dal 90% di acqua, ha un ottimo effetto drenante dei liquidi. Ad esempio, questo frutto attiva il sistema linfatico in caso di gambe gonfie. L’azione di depurazione risulta molto utile anche per rafforzare le ossa. Inoltre contiene pochissime calorie, solo 16 per 100 grammi. È un ottimo alimento per ridurre l’accumulo di grassi. Per questo motivo, quindi, è un valido aiuto per mantenersi in forma.

È un frutto molto ricco di vitamine, in particolare del gruppo B. Aiuta quindi l’organismo nella lotta contro i radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cellulare.

In particolare i semi del cocomero sono ricchi di fibre. Insieme all’acqua, queste diventano una risorsa preziosissima per regolarizzare l’intestino. Dunque mandando giù qualche semino potremmo avere un giovamento della flora batterica intestinale. Ma attenzione a non esagerare. Infatti, una quantità eccessiva di semi nell’intestino, specialmente se masticati potrebbero portare problemi anche seri. Si potrebbero verificare infatti episodi di stipsi o diarrea anche importanti. O addirittura si rischia di sviluppare, in soggetti particolarmente sensibili, un’appendicite. Meglio, quindi, non esagerare.

Utilizzi alternativi

Anziché mandarli tutti giù possiamo piantarli nell’orto. Oppure lasciarli asciugare e poi riempire una borsa di cotone. In inverno questa si trasformerà in una calda borsa termica. I più sbarazzini ne potranno anche ricavare una collana fantasiosa come fossero perline.

