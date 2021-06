Chissà quante volte ci sarà capitato di rinunciare a una super offerta di carne di macinato al supermercato per paura di non poterla conservare. Fatalità una di quelle tipologie di carne che spesso sono proprio in offerta e rischiamo di farcela scappare. Invece ecco il modo semplicissimo ma efficace che pochi conoscono per conservare la carne macinata e consumarla sempre fresca e saporita. Lo vedremo in questo articolo della nostra Redazione ricordando anche però che se la consumiamo entro al massimo 24 ore dall’acquisto ci garantiremo freschezza e qualità.

Come agire al meglio

Proprio perché macinata questa carne si presta spesso a giochini non propriamente corretti da parte di alcuni venditori. E ce ne accorgiamo una volta aperta la confezione sia dall’odore che dal colore della parte nascosta quella cioè sottostante il vassoio. Ogni tanto i NAS o le ASL scoprono infatti dei “furbetti” che per non buttare via la carne la rimacinano e la riconfezionano con tanto di data nuova. E ancora una volta come per il pesce il nostro consiglio è sempre quello di affidarci a un macellaio di fiducia o un supermercato affidabile. Una carne mal conservata può portare anche a eventuali e spiacevoli conseguenze per la nostra salute.

Il modo semplicissimo ma efficace che pochi conoscono per conservare la carne macinata

Quando acquistiamo la carne macinata e la portiamo a casa ecco cosa dovremmo fare ogni volta:

toglierla dalla confezione e asciugarla;

metterla in un vassoio possibilmente d’acciaio;

sistemarla sul piano più freddo del nostro frigorifero;

consumarla entro la fine della giornata successiva all’acquisto.

Ma se volessimo approfittare di qualche mega offerta e conservarla in freezer, ecco come fare ed è semplicissimo.

Mettiamola nei sacchettini a uso alimentare del freezer, schiacciandola leggermente così da evitare che dell’aria si nasconda nella carne e faccia danni.

Poi, quando decideremo di utilizzarla dopo qualche giorno, scongeliamola tassativamente in frigo e non a temperatura ambiente per evitare l’aggressione dei batteri.

