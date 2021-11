La tecnologia rende possibili tante cose fino a qualche tempo fa inimmaginabili. Ci ha semplificato enormemente la vita e tante azioni sono ora eseguibili con poche mosse delle dita.

Inoltre, ha accorciato le distanze, permettendoci di essere connessi gli uni agli altri ogni giorno, ogni ora e ogni minuto.

Tutto ciò è davvero straordinario e comporta inevitabili vantaggi. Come tutte le cose, però, esiste anche qui il rovescio della medaglia. Se tanti sono i benefici derivati, altrettanti sono anche i rischi.

Il nostro cellulare, con le sue fondamentali funzioni, è infatti anche oggetto di costanti attacchi di malintenzionati. Tanto è vero che in questi giorni bisogna fare attenzione a queste 7 app sul cellulare perché conterrebbero un virus in grado di svuotarci il portafoglio.

Ecco di quale virus si tratta

La rete è un posto meraviglioso, ma, come ogni bosco incantato, vi si celano diversi pericoli. Dunque, bisogna essere sempre vigili e avere varie accortezze per evitare danni.

Ad esempio, su Facebook, per non incorrere nel furto di foto, sarebbe meglio applicare alcune impostazioni.

Talvolta, nonostante la massima cautela, si può cadere nella rete di malfattori. È ciò che si sta verificando con un noto virus avvistato nuovamente in questi giorni.

Si tratta del cosiddetto “Joker”, più temibile probabilmente del famoso e omonimo nemico di Batman.

Joker si insinuerebbe indisturbato nei nostri cellulari e accederebbe a tutti i nostri dati sensibili. Un bel problema, considerandone la grande mole stipata nel nostro smartphone.

Potrebbe tranquillamente, infatti, impossessarsi anche di quelli riguardanti i nostri conti correnti. In più, installerebbe pubblicità a pagamento in grado di lasciarci al verde in poco tempo senza che ce ne rendiamo conto.

Attenzione a queste 7 app sul cellulare perché conterrebbero un virus in grado di svuotarci il portafoglio

Recenti segnalazioni avrebbero individuato Joker infiltrato in alcune app per Android. Il Google Play Store le avrebbe rimosse, ma, qualora qualcuno le avesse precedentemente installate, potrebbe ancora averle nel proprio telefono. In questo caso è consigliabile rimuoverle subito.

Le app incriminate sono di vario tipo e sarebbero le seguenti:

a) Battery Charging Animations Wallpaper;

b) Classic Emoji Keyboard;

c) Dazzling Keyboard;

d) EmojiOne Keyboard;

e) Now QRcode Scan;

f) Super Hero- Effect;

g) Volume Booster Louder Sound Equalizer.

Oltre a disinstallare le suddette, qualora in possesso, sarà bene prestare attenzione in generale. È vero che purtroppo certe situazioni sono imprevedibili, però maggiori accortezze potrebbero aiutarci.

Prima di installare qualsiasi cosa sul nostro smartphone, è meglio prima accertarci di che si tratti e raccogliere qualche informazione per evitare brutte sorprese.

Inoltre, quando autorizziamo l’accesso di app alle nostre informazioni e impostazioni, stiamo accorti nell’assicurarci cosa stiamo facendo esattamente e perché.

