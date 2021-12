Tra la frutta secca più golosa, i pistacchi hanno un sapore molto particolare, che sta benissimo sia per insaporire piatti salati che dolci.

Un frutto calorico che racchiude un gusto esplosivo, nutriente e ideale come snack, in quantità ridotte. Ha una quantità di potassio e fosforo sorprendente, contiene vitamine C ed E. Quando mangiamo il primo pistacchio è impossibile fermarsi ad un boccone, perché uno tira l’altro. Il risultato finale è una montagna di bucce accumulata sopra il tavolo che, solitamente, va a finire nel cestino.

Pensiamo che questi scarti non possano servire più, invece non è così, perché sono utili in diversi modi. Quando ne raccogliamo grandi quantità, mettiamole da parte perché potremmo anche risparmiare qualche euro.

Basta sprecare i gusci dei pistacchi che valgono come oro in casa e in giardino

Riutilizzare qualcosa che pensavamo di dover buttare, per evitare inutili sprechi, non vuol dire solo utilizzare colori e colla e caldo, ma semplicemente trovare una nuova collocazione, anche senza lavori di creatività.

Se, ad esempio, a casa o fuori abbiamo un camino o un forno da esterno, le bucce al naturale dei pistacchi saranno preziose. Come i gusci di altra frutta secca, sono ideali per accendere comodamente il camino o le stufette, senza spendere soldi in accendi fuochi artificiali.

Inoltre, in casa, se inseriti dentro le retine di plastica della frutta, diventano delle spugne abrasive, per pulire determinati materiali resistenti.

Se invece volessimo usare un po’ di manualità, dipingiamo i gusci con una bomboletta spray. Appena asciutti, versiamoli in un vecchio vaso, barattolo o bottiglia trasparente, anche appoggiando una candela sopra. Saranno dei bellissimi centrotavola.

Orto e piante

Le bucce di pistacchi non sono utili solo in casa, ma anche per proteggere e mantenere il nostro orto e giardino in salute. Se i gusci sono salati, prima di utilizzarli sul terreno sciacquiamoli abbondantemente.

Saranno indispensabili per tenere lontano lumache, limacce e chiocciole che vogliono mangiare le nostre piante, basterà disporli direttamente sulla terra. Inoltre, sono idonei per realizzare pacciamatura, in questo modo proteggeremo dal freddo e dalle erbacce la vegetazione.

Un altro incredibile utilizzo in giardino è inserire i gusci sul fondo del vaso, al posto di acquistare la ghiaia o altro materiale. Se li posizioniamo prima di versare il terreno, eviteranno il ristagno dell’acqua.

Per lo stesso motivo possiamo mescolarli al terreno quando la pianta richiede un tipo ti terra drenante. Potremmo lasciarli sani o romperli in parti più piccole, con l’aiuto di un martello. Dunque, basta sprecare i gusci dei pistacchi che valgono come oro in casa e in giardino.