Tutti oggi hanno uno smartphone. Uno dei più diffusi indubbiamente è l’iPhone. Il famoso telefono dell’Apple in continua evoluzione, che da poco ha apportato novità interessanti con il nuovo aggiornamento iOS 15.

Lo usiamo ogni giorno e per diverse cose, tra cui scattare fotografie. La sua fotocamere ha infatti sostituito completamente o quasi le classiche macchine fotografiche.

Capita però che alcune sue possibilità siano sconosciute per noi. Per poterlo sfruttare al meglio sarebbe giusto scoprirle pian piano tutte. Tanti infatti ignorano che questi 2 pulsanti dell’iPhone attivano funzioni strepitose per le foto e quindi perdono dei grandi vantaggi.

Fotocamera

La fotocamera dell’iPhone ci consente di scattare delle belle foto da conservare e custodire o da pubblicare sui social. Ha un aspetto molto intuitivo e molto facile da usare.

Include tutte le classiche funzioni che ci aspetteremmo per fare foto e video. Peccato che spesso ci capiti di non avere la mano ferma nel cogliere determinati attimi in modo nitido. O ancora che il soggetto da fotografare si muova in continuazione. Il risultato è una foto mossa e poco chiara dalla resa scadente.

Altre volte siamo lenti nel cogliere l’attimo, con il risultato di perdere l’occasione di immortalarlo. È il caso di un sorriso, di una mossa buffa, o ancora del soffio sulle candeline di una torta di compleanno. Ci ritroviamo quindi con una foto diversa da ciò che volevamo. Se ci capitano più volte queste situazioni però esistono delle soluzioni facilmente applicabili, sarà sufficiente scoprirle.

Tanti ignorano che questi 2 pulsanti dell’iPhone attivano funzioni strepitose per le foto

Per scattare le foto, come sappiamo, dobbiamo premere il pulsante bianco centrale nella parte bassa dello schermo. Solitamente ci limitiamo a fare questo, ma il pulsante nasconde una piacevole sorpresa.

Premendolo dobbiamo trascinarlo verso sinistra e mantenerlo così per un po’. In questo modo otterremo diversi scatti consecutivi in poco tempo.

Potremo poi visualizzarle nell’album e selezionare quelle uscite bene e cancellare le altre venute sfocate. Tra tante una nitida sicuramente vi sarà.

Questo per quanto riguarda la mano o il soggetto che si muove. Esiste però una soluzione anche per cogliere interamente l’attimo che ci preme immortalare.

In alto a destra nella fotocamera vi è un pulsante formato da tre cerchi concentrici, premiamolo, attiveremo la versione live. Con questa le nostre foto saranno in movimento, includendo i secondi prima e dopo il nostro scatto. Per vederle in questa modalità basta aprirle dall’album e premere sopra la foto che magicamente acquisirà movimento.

Con queste funzioni le nostre foto saranno incredibili, in più ci libereranno dal timore di sbagliare e perderci preziosi e importanti ricordi.

Approfondimento

