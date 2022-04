Prima di buttare via un oggetto che abbiamo in casa o in cantina, pensiamo se questo possa essere in qualche modo recuperato. Il riciclo creativo è una pratica sempre più in voga negli ultimi anni, perché permette di trasformare cose vecchie in oggetti di design. Con un pizzico di manualità e creatività possiamo realizzare oggetti bellissimi e utili, ma anche veri e propri complementi d’arredo. Molti di noi avranno senz’altro in casa qualcosa che non utilizzano più perché vecchio e rovinato. Oggi vogliamo occuparci di un oggetto presente nelle case di ognuno di noi: le sedie. A volte non vogliamo buttare via un oggetto, anche se usurato dal tempo, perché ci riporta alla mente dei ricordi. Con questo articolo vogliamo dare delle idee per trasformare le nostre vecchie sedie ed essere fieri di mostrarle a tutti.

Pochi sanno come riciclare vecchie sedie in modo originale e sorprendente per decorare ed arredare casa e giardino risparmiando

Il modo più semplice per trasformare una vecchia sedia ridandole freschezza e un nuovo look è l’utilizzo della tecnica del découpage. Questa consiste nell’utilizzare prodotti che abbiamo già in casa, come tessuti, carta da giornale oppure da parati, per dare un nuovo aspetto ad un oggetto. Ci serviranno forbici, colla, il materiale con cui rivestire ed un pizzico di fantasia. Diluiamo 2 parti di colla vinilica in una d’acqua. Stendiamola sulla sedia con un pennello e applichiamo con precisione il materiale scelto per il rivestimento. Passiamo un rullo per fissare bene i materiali e terminiamo con il flatting, ovvero una vernice lucida che dà brillantezza all’oggetto. Una volta asciutto, avremo una sedia nuova di zecca.

Vasi e fioriere

Da una vecchia sedia possiamo ricavare una fioriera rustica ma chic e molto originale. Sarà sufficiente rimuovere la seduta e trovare un vaso in terracotta oppure in altri materiali della dimensione più adatta. Inseriamo il vaso incastrandolo nella seduta e riempiamolo con fiori e piante incantevoli. Cerchiamo infine di ridipingere vaso e sedia in modo da metterne in risalto il nuovo stile.

Mensole

Pochi sanno come riciclare vecchie sedie per trasformarle in originali mensole. Rimuoviamo con una sega le gambe della sedia e rendiamo le estremità rimaste lisce ed uniformi con un po’ di carta vetrata. Ridipingiamo ciò che resta della sedia secondo i nostri gusti, tenendo conto dello stile e dei colori della stanza in cui andrà destinata. Infine, appendiamola al muro con dei chiodi ed utilizziamo lo schienale e la seduta della sedia come piano d’appoggio per oggetti.

Porta asciugamani

Sembra incredibile, ma una sedia che non usiamo più può trasformarsi in un particolare porta asciugamani. Carteggiamola, ridipingiamola e, infine, basterà appendere lo schienale della sedia e fissarlo alla parete per avere un nuovo porta asciugamani davvero unico ed originale.

