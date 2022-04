Oggi, martedì 19 aprile, possiamo ritenere definitivamente concluse le festività pasquali. Per certi versi, le sensazioni che si vivono oggi sono un po’ come quelle del 7 gennaio. Molti torneranno a casa dopo un lungo ponte trascorso in qualche bella località. La maggior parte degli studenti rientrerà a scuola. Ed infine, i fortunati che hanno goduto di qualche giorno di ferie, alcuni anche già dallo scorso giovedì, rientreranno al lavoro. Oltre a queste situazioni, che mettono un po’ di malinconia, tutti ci ritroviamo leggermente appesantiti. Infatti, anche chi ha trascorso queste festività a casa, certamente si sarà lasciato andare un po’ a tavola. D’altra parte, la tradizione italiana prevede che le festività più importanti vengano celebrate attorno ad una tavola imbandita, a suon di portate gustose e, in genere, caloriche.

Il giorno di Pasqua, sulle tavole della gran parte degli italiani avranno fatto la loro comparsa lasagne, cannelloni, agnello, casatiello… Senza dimenticare le classiche torte rustiche della gita di Pasquetta. E, dulcis in fundo, colomba e uova di cioccolato. Ogni tanto, lasciarsi andare a tavola e fare qualche sgarro non è un peccato mortale. L’importante è limitarsi a una o due giornate di pazza gioia. Da oggi, quindi, è bene ritornare alla normalità. Evitiamo quindi di mangiare a colazione la colomba avanzata!

Dopo le abbuffate di Pasqua e Pasquetta ecco 3 semplicissime ricette pronte in 10 minuti per sgonfiarsi e depurarsi

Quando si mangia qualcosa di diverso dal solito e, soprattutto, più del solito, ci si sente appesantiti. Una sensazione parecchio fastidiosa. Ritornando subito alle nostre normali abitudini quotidiane, nel giro di un paio di giorni, tutto dovrebbe tornare alla normalità. Tuttavia, ci sono cibi che possono aiutare ad accelerare questo processo. Si tratta di quegli alimenti che, in genere, vengono definiti “detox”. Poveri di grassi e calorie, in genere sono anche ricchi di acqua. Tutte caratteristiche che faciliterebbero l’eliminazione di liquidi, scorie e tossine dall’organismo.

Nelle prossime righe andremo ad indicare qualche pietanza molto leggera. Niente paura. Non suggeriremo tristi piatti sconditi. Vedremo pietanze sane, leggere e gustose. Per altro, molto semplici e veloci da realizzare. Cominciamo con una bella insalata mista. Per comporla basterà unire radicchio, finocchi, mele verdi e sedano. Per una nota croccante, aggiungere qualche lamella di mandorla. Condire con olio, sale e aceto (o limone).

Idea detox numero 2

Una leggerissima vellutata di asparagi. Basterà frullare degli asparagi, precedentemente fatti bollire, ed aggiungere del brodo vegetale. Per donare un tocco di cremosità, potremmo aggiungere un cucchiaio di yogurt bianco, meglio se magro.

Concludiamo le nostre ricette “purificanti” con un primo piatto

Del semplice riso bollito, meglio se del tipo Basmati o Venere, a cui aggiungere dei carciofi crudi affettati molto sottili. Condire con del buon olio EVO e una spolverata di prezzemolo fresco. Ecco, quindi, cosa poter mangiare dopo le abbuffate di Pasqua e Pasquetta senza rinunciare al gusto!

