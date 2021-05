Con il riciclo creativo possiamo creare cose straordinarie ed arredare così la nostra casa. Il pallet è un oggetto estremamente versatile, tutto quello che ci serve sono delle buone idee. Può sembrare strano ma questi oggetti possono essere utilizzati per creare dei veri e propri complementi d’arredo. Infatti, resteremo di stucco nello scoprire in quanti incredibili modi possiamo riutilizzare il pallet per arredare la nostra casa e il giardino.

Pareti divisorie

Se nella nostra casa non possiamo adottare soluzioni che richiedono molto spazio e abbiamo bisogno di dividere gli ambienti, questa è la soluzione migliore. Probabilmente ci hanno pensato solo in pochi, ma i pallet possono essere utilizzati per creare delle pareti divisorie. Questa soluzione è perfetta sia per gli ambienti interni, sia per quelli esterni come terrazzi, aree relax e balconi. Per farlo, sarà sufficiente fissare diversi pallet inchiodandoli. Questo regalerà alla nostra casa un tocco più rustico e green. Inoltre, possiamo lasciare la nostra parete divisoria così oppure personalizzarla con i colori più vari.

Fioriere verticali

Per farlo, sarà sufficiente usare il pallet come struttura principale. A questa applichiamo dei ganci o dei chiodi ai quali andranno appesi fiori e piante. A questo punto possiamo decidere se lasciare la nostra fioriera poggiata contro una parete a terra oppure se fissarla al muro. Il risultato sarà in egual modo fantastico.

Pareti attrezzate

Anche in questo caso, possiamo sfruttare la verticalità. Con i pallet possiamo creare delle pareti attrezzate: questa tipologia di arredo è comoda, funzionale e versatile. Questa serve a contenere oggetti di ogni tipo come libri, oggetti tecnologici ma anche piatti e bicchieri. Per farlo sarà sufficiente sistemare contro una parete i nostri pallet e combinarli nel modo che più ci piace. Fissiamoli dunque con delle piastrine in metallo per evitare che il legno rischi di rovinarsi.

Tavolini

L'ultima ideale geniale è quella di realizzare con i pallet dei tavolini in stile shabby chic. Per cominciare dobbiamo sistemare uno sopra l'altro i nostri pallet e fissarli con qualche chiodo. Dopodiché, diamo una mano di colore bianco ai pallet per conferire loro un aspetto più autentico in quanto è il colore tipico di questo stile. Così, avremo creato un tavolino con tanto di vani in cui poter appoggiare degli oggetti.

