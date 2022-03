Prima di buttare via qualcosa pensiamoci bene, perché riciclare potrebbe permetterci di risparmiare dei soldi. Moltissimi oggetti che abbiamo in casa possono trasformarsi infatti in qualcosa di nuovo.

Resteremo di stucco nello scoprire, ad esempio, in quanti modi diversi possiamo riutilizzare barattoli di vetro, vecchie bottiglie, ma anche jeans e cuscini.

Dopo una cena con gli amici, spesso le uniche cose che restano sono una valanga di stoviglie sporche e bottiglie di vino vuote.

Mentre sistemiamo la cucina è normale chiedersi che cosa possiamo fare con i tappi di sughero rimasti. Possiamo decidere di buttarli via, oppure di impiegarli per realizzare qualche pratico oggetto.

Probabilmente molti di noi sanno che il sughero è un materiale prezioso per le piante. Infatti, possiamo utilizzarlo per concimare le nostre piante in modo economico, ma anche per proteggerle dalla formazione di muffe.

Se invece vogliamo impegnarci nel riciclo creativo, possiamo realizzare qualcosa di pratico e utile con i tappi avanzati.

Proprio per questo motivo, oggi suggeriremo 4 idee semplici per dare una seconda vita a questi piccoli oggetti che spesso vengono sottovalutati.

Ecco come riutilizzare i tappi di sughero non solo in giardino ma anche in casa con 4 idee utili e creative

Il sughero è un materiale estremamente utile in casa. Tra le sue tante virtù, esso è in grado di assorbire l’umidità e i cattivi odori.

Quindi, se vogliamo combattere i cattivi odori nel frigorifero, sarà sufficiente utilizzare un tappo di sughero. Usando una taglierina, tagliamolo a metà facendo attenzione a non sbriciolarlo. Mettiamolo nel frigo e noteremo presto che la puzza sarà andata via.

Possiamo anche decidere di spremere sul tappo qualche goccia di limone per fornire al frigorifero un piacevole profumo di pulito.

Inoltre, se vogliamo tenere lontani i moscerini dalla frutta, basterà mettere un tappo di sughero nel cesto che la contiene. Questo metodo aiuterà anche a rallentare il processo di maturazione della frutta, prevenendo le muffe.

Sottopentola

Se abbiamo a disposizione diversi tappi di sughero, possiamo utilizzarli per realizzare dei pratici sottopentola. Usiamo con attenzione una taglierina e tagliamo i tappi in pezzi della stessa misura. Uniamoli tra loro conferendo al sottopentola una forma tonda tenendo insieme i pezzi con un po’ di colla a caldo.

Possiamo personalizzare questo nuovo sottopentola come più preferiamo, ad esempio mettendogli intorno un grazioso nastrino colorato.

Segnaposto

Diamo spazio alla fantasia per realizzare dei simpatici segnaposto perfetti per un pranzo o una cena informale.

Ad esempio, basterà un pezzo di cartoncino ed un nastrino colorato per creare dei segnaposto personalizzati con il nome degli invitati. Con una taglierina incidiamo la parte superiore e bombata del tappo. Dopodiché, scriviamo sul cartoncino il nome dell’invitato e sistemiamolo sul tappo attraverso l’incisione. Per terminare applichiamo un nastrino colorato attorno al tappo per renderlo ancora più carino.

Per raccogliere fili da cucito

Se abbiamo una marea di fili sparsi e pronti ad aggrovigliarsi, ecco come riutilizzare i tappi di sughero in modo furbo. Sarà sufficiente avvolgerli attorno al tappo e fissarli con un ago per tenerli fermi.

