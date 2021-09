Quando parliamo di spesa, parliamo della base della nostra alimentazione. Almeno una volta alla settimana decidiamo, infatti, cosa comprare per vivere una vita sana ed equilibrata. Non dovremmo mai eliminare dei prodotti costosi, se sani, dovremmo soltanto fare attenzione a cosa e dove compriamo. In particolare, la spesa al supermercato deve diventare un’abitudine di riflessione. Ci serve del tempo per controllare le varie offerte e scegliere in quale punto vendita andare. Inoltre, ci serve anche tempo per non incappare nelle trappole che si potrebbero nascondere dietro alle offerte dei supermercati.

Un primo consiglio da seguire è sicuramente quello di cucinare poche volte per tanti giorni. Infatti, cucinare vari pasti allo stesso tempo ci permette di congelare le pietanze. Li potremo poi riscaldare al microonde, perdendo meno tempo e soldi. D’altra parte, sapere di avere del cibo a casa ci spingerà psicologicamente ad uscire di meno e dunque a risparmiare. Tuttavia, solo pochi sanno come fare la spesa settimanale con 20 euro grazie ai consigli della nonna. Vediamo gli altri consigli.

Alcuni alimenti che non possono mancare

Sulla nostra lista della spesa dovremmo segnarci quanto segue.

Il riso è spesso molto economico e si tratta di un alimento molto nutriente. In più, si può conservare a lungo e si può abbinare a tanti altri ingredienti poco costosi. Al supermercato lo troviamo spesso anche a 60 centesimi.

In secondo luogo, non possono mancare i fagioli. Anche loro li compriamo secchi, e con un po’ di pazienza e tempo li possiamo cucinare facilmente. Una buona pasta e fagioli può anche trasformarsi in un piatto gourmet. Li troviamo anche a 1,50 euro.

Inoltre, pensiamo alle uova. Immancabile fonte di proteine, le troviamo sugli scaffali anche a due euro. Le ricette con le uova non mancano: omelette, frittate, uova strapazzate o uova alla coque sono solo alcuni esempi.

Per quanto riguarda la colazione, invece, molte famiglie italiane hanno cominciato a scegliere i fiocchi d’avena. Per rendere la colazione più gustosa ma allo stesso tempo più sana e anche economica, scegliamo di abbinarci un buon frutto.

La pasta nelle case degli italiani non può proprio mancare. Se non scegliamo la marca più in voga, la troviamo anche a 1 euro al chilo. Le patate hanno salvato l’Irlanda da una carestia e possono anche salvare il nostro budget. Due chili di patate li troviamo anche a 2 euro.

Insieme alle patate non può mancare il pollo, 6 euro al chilo. Infine, spazio alla frutta e alla verdura. Ci restano 5 o 6 euro da usare e spesso non mancano le offerte. Sulla frutta e sulla verdura possiamo scegliere ciò che più ci piace.

Ed ecco la spesa fatta.

