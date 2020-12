Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Fare la spesa al supermercato è un’operazione così comune da farcela vivere quasi inconsciamente. Armati della nostra lista della spesa o del volantino con le offerte mensili, ci dirigiamo senza pensarci troppo al nostro supermercato di fiducia con l’intenzione di sbrigare quest’azione nel più breve tempo possibile.

In tempo di lockdown (focus qui), ci siamo addirittura abituati a far la coda per entrare a far la spesa e a indossare sempre la nostra mascherina. Quando, però, avendo finito di mettere nel carrello i nostri prodotti, ci dirigiamo in cassa e paghiamo, troviamo che spesso i nostri conti non tornano.

Forse siamo di fretta e non controlliamo bene o, forse, non ce ne rendiamo nemmeno conto, ma abbiamo pagato di più di ciò che ci aspettavamo. Attenzione alla trappola delle offerte al supermercato.

“Venghino signori venghino”

Vediamo insieme dove si nasconde quest’annosa trappola.

I supermercati di tutto il mondo la conoscono molto bene e sfruttano le nostre disattenzioni per alzare maggiori profitti. Dati alla mano, le grandi catene, così come i piccoli supermercati, se ne servono costantemente per indurci ad acquistare prodotti, o quantità di prodotti, di cui in realtà non abbiamo bisogno. Il problema sta proprio nella natura delle offerte.

Spesso si sceglie di mettere in offerta quei prodotti che risultano da tempo invenduti e che sono, quindi, al limite della scadenza. Altrimenti vengono scontati prodotti di cui il supermercato è fornito in abbondanza. La trappola sta proprio nell’abbondanza: per avere un prodotto scontato spesso il supermercato ce ne fa comprare due.

Solo il secondo risulta, quindi in offerta, mentre il primo lo paghiamo a prezzo pieno. Dobbiamo, quindi, prestare molta attenzione a questo piccolo escamotage che, alla lunga, può rivelarsi molto costoso per noi. Diffondiamo questa riflessione ai nostri amici, potremmo salvare i loro mesi.

Ecco spiegato, dunque, perché bisogna fare attenzione alla trappola delle offerte al supermercato.