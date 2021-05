Quando siamo in vacanza è vero che non pensiamo troppo al risparmio. Eppure, commettiamo un grosso errore dato che potremmo godere egualmente della nostra vacanza ma spendendo di meno.

Sarebbe poco furbo pagare di più per avere gli stessi prodotti, senza trovare alcuna miglioria. Quindi, ecco svelato il trucco per risparmiare centinaia di euro sulla spesa al supermercato anche in vacanza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Affittare appartamenti, un’idea da considerare

Come al solito, sono solo dei consigli e delle riflessioni. Anche se è vero che gli alberghi hanno tutto il loro fascino, affittare un appartamento presenta numerosi benefici. Vediamo quali e come sfruttarli al meglio.

Svelato il trucco per risparmiare centinaia di euro sulla spesa al supermercato anche in vacanza

In questo modo, potremmo concentrare le nostre spese diversamente. Infatti, una volta che abbiamo affittato un appartamento o una casa tutta per noi, disporremo di comodissimi vantaggi.

In primo luogo avremo una cucina: ciò significa che potremo dividerci le nostre spese al ristorante solo qualche volta, e non per tutti i pasti. Magari, per un pranzo tranquillo vorremmo solo cucinarci la nostra pasta preferita a casa.

E come fare quindi? Ebbene, le località turistiche hanno tantissimi negozi e supermercati. Se ci lasciamo sedurre dal negozietto gastronomico della via centrale o del lungomare, rischiamo di spendere tantissimi soldi in più rispetto al normale.

Ciò che davvero ci converrebbe fare è prendere un mezzo di trasporto, o idealmente la nostra macchina, e andare al supermercato. Tuttavia, non in un qualunque supermercato.

Di solito, quelli più convenienti sono proprio situati un po’ fuori dal centro delle città. Ci conviene, dunque, andarci una volta sola e farci una grossa spesa. E anche se non abbiamo una macchina nostra, e ci scoccia prendere un mezzo pubblico, ci conviene comunque andare in taxi. In una volta sola facciamo una spesa grande per tutta la settimana e risparmieremo poi tantissimi euro giorno per giorno.