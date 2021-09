Lentamente, sta tornando il tempo di chiudere le finestre a causa delle temperature più basse ed ecco che, subito, gli odori rimangono intrappolati in casa. Non è raro, infatti, che dopo una bella cena in compagnia degli amici, il giorno dopo la casa sia impregnata di odori sgradevoli. Alcune succulente pietanze lasciano il loro odore per giorni, per non parlare della terribile puzza di fumo. Anche se è un piccolo sacrificio nelle stagioni fredde, il primo passo per eliminare aromi sgradevoli è arieggiare le stanze facendoli uscire. Questo, consentirà alle molecole di non depositarsi su tende, poltrone, tappeti e vestiti appestandoli a lungo.

Pochi sanno che puzza di fumo e cucinato spariscono in un baleno con questo deodorante naturale

Magari i più sfortunati, oltre ai cattivi odori in casa, avranno anche macchiato il loro vestito preferito. In tal caso, può essere utile sapere che esiste per ogni macchia un rimedio con questa guida pratica per eliminarle in fretta dai vestiti. Ma veniamo ai fatti, perché quello che presenteremo è un rimedio naturale fatto in casa che con pochissimo tempo e denaro porta risultati straordinari. Saranno sufficienti infatti appena 20/25 gocce di olio essenziale di eucalipto per eliminare anche gli odori più ostinati. Pochi sanno che puzza di fumo e cucinato spariscono in un baleno con questo deodorante naturale che grazie alle note balsamiche assorbe ogni puzza.

Come creare un eccezionale deodorante naturale

Se tende e tappezzeria di casa hanno cattivo odore, quello che ci servirà sarà semplicemente mezzo litro d’acqua a cui aggiungeremo 20/25 gocce di olio essenziale di eucalipto. A questo punto, inseriamo la miscela in uno spruzzino, agitando leggermente. Spruzziamo sulle superfici interessate a circa mezzo metro di distanza permettendo all’olio essenziale di penetrare nella fibra dei tessuti coprendo il cattivo odore. L’effetto è pressoché immediato e, in poco tempo, sentiremo da subito un fresco odore di pulito. Possiamo spruzzare il nostro deodorante anche in giro per casa e non necessariamente su tende o tappezzeria.

1000 aromi 1000 soluzioni

Questa fragranza potrebbe essere utile anche per chi ha il vizio di fumare in macchina. Infatti, applicandolo sui sedili l’odore di fumo è molto ridotto. Ricordiamo che esistono moltissime fragranze, ma dobbiamo tenere in considerazione quelle che non siano troppo forti per gli ambienti di casa e che soprattutto non macchino. L’olio essenziale di eucalipto è incolore e generalmente non lascia aloni, tuttavia, è sempre bene fare una prova su una piccola parte dei tessuti.