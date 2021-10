Coloro che amano le piante sanno bene quanto lavoro e quanto tempo ci richiedono. Purtroppo, a volte le nostre cure non sono sufficienti. Infatti, dobbiamo sempre fare attenzione e controllare che funghi e parassiti non infestino le piante.

I parassiti colpiscono indistintamente ogni tipo di pianta. Infatti, abbiamo visto come questo strabiliante rimedio naturale ci permette di liberarci di un parassita che può danneggiare irrimediabilmente le nostre piante grasse.

Oggi invece vogliamo occuparci in particolare di una pianta da fiore molto amata: la rosa. Pochi sanno come eliminare velocemente gli afidi dalle rose con questi 5 insospettabili rimedi naturali. Cercheremo di dare soluzioni semplici e veloci per risolvere questo problema molto diffuso.

Inoltre, consiglieremo di utilizzare soltanto prodotti che abbiamo nelle nostre case. Questo non solo ci farà risparmiare molto, ma proteggerà anche noi stessi e l’ambiente. Continuiamo a leggere questo articolo per scoprire come agire.

Il primo rimedio è molto semplice ed è efficace se gli afidi hanno appena cominciato ad infestare le rose. Infatti, se gli afidi sono pochi, potrebbe bastare della semplice acqua.

Mettiamo l’acqua in uno spruzzino e usiamolo per vaporizzarla direttamente sulle parti colpite. Gli afidi dovrebbero così scivolare via.

Usiamo anche un pezzo di carta assorbente per rimuovere manualmente gli afidi rimasti attaccati alla pianta.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è molto utilizzato per la pulizia della casa e per il bucato. Inoltre, abbiamo svelato i 6 incredibili usi alternativi del sapone di Marsiglia di cui solo pochi sono a conoscenza.

Tra questi dobbiamo sapere che il sapone di Marsiglia è un potente insetticida naturale. Tutto ciò che dovremo fare sarà scioglierne 15 grammi in un litro d’acqua. Vaporizziamo questa miscela sulla pianta infestata dagli afidi.

Consigliamo di utilizzare questo rimedio la sera in modo che possa agire per tutta la notte. Questo prodotto impedirà agli afidi di depositare le uova e di moltiplicarsi sulla nostra rosa.

Sapone molle potassico

In alternativa, possiamo usare il sapone molle potassico. Questo particolare sapone aumenta le difese naturali della pianta.

Facciamo sciogliere una piccola quantità di questo sapone nell’acqua tiepida. Vaporizzarlo sulla pianta laverà via gli afidi e le loro uova impedendo così che possano riprodursi.

Olio di neem o tea tree oil

Questi 2 oli essenziali sono particolarmente efficaci come repellenti naturali. Possiamo metterne qualche goccia su un dischetto di cotone e tamponare le parti della pianta infestate. I parassiti infastiditi da questo odore andranno via velocemente.

Macerato di ortica

L’ultimo rimedio da noi suggerito prevede la preparazione di un macerato di ortica. Per farlo usiamo 100 grammi di ortiche fresche per un litro d’acqua. Lasciamole macerare per 3 giorni ricordandoci di mescolarle ogni tanto.

Non appena il macerato sarà pronto trasferiamolo in uno spruzzino. Vaporizziamolo sulle piante la sera ripetendo quest’operazione 3 volte la settimana.